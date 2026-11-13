„My nechceme a nebudeme zasahovat svazům, klubům, asociacím, olympijskému výboru, do jejich rozhodování,“ uvedl Šťastný. „Prostě by to nebylo správné. Stát toto nemá dělat. Oni mají vlastní samosprávu a oni se musí sami rozhodnout, jak k tomu chtějí přistupovat.“
Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik minulý týden řekl, že rozhodnutí státu by představovalo zásah vyšší moci a hokejové reprezentaci by umožnilo bojkotovat možné zápasy s Ruskem.
Český hokejový svaz se již připojil k zemím, které po rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu vrátit Rusko na světové šampionáty odmítají proti ruské reprezentaci nastoupit.
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