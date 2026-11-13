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Se zákazem nastoupit proti Rusku vláda nepočítá, uvedl ministr Šťastný

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  13:18aktualizováno  13:18
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Ministr pro sport, prevenci a zdraví z Motoristy sobě Boris Šťastný přichází na schůzi vlády (26. října 2026,) | foto: ČTK

Vláda podle Borise Šťastného (Motoristé sobě) nepočítá se schválením zákona či jiného opatření, kterým by zakázala reprezentantům Česka nastupovat proti Rusku. Ministr pro sport na dotaz ČTK uvedl, že by to podle něj znamenalo zásah do samosprávy sportovních svazů.

„My nechceme a nebudeme zasahovat svazům, klubům, asociacím, olympijskému výboru, do jejich rozhodování,“ uvedl Šťastný. „Prostě by to nebylo správné. Stát toto nemá dělat. Oni mají vlastní samosprávu a oni se musí sami rozhodnout, jak k tomu chtějí přistupovat.“

Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik minulý týden řekl, že rozhodnutí státu by představovalo zásah vyšší moci a hokejové reprezentaci by umožnilo bojkotovat možné zápasy s Ruskem.

Český hokejový svaz se již připojil k zemím, které po rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu vrátit Rusko na světové šampionáty odmítají proti ruské reprezentaci nastoupit.

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