Stabilita, mentalita, výkonnost. Coufala si v Hoffenheimu považují, má nový kontrakt

Díky dvěma přesným centrům na hlavy spoluhráčů Asllaniho a Kabaka se Coufal stal nejstarším hráčem, který v současném ročníku bundesligy v jednom utkání zaznamenal dvě asistence. Celkově mu jich statistici napočítali za letošní sezonu už sedm, což je skvělé číslo.
Právě i díky Coufalovi je Hoffenheim po dvaadvaceti kolech překvapivě třetí, což by mu na konci sezony zajistilo účast v Champions League.
Přitom český bek byl pro Hoffenheim tak trochu nouze, po vypršení smlouvy ve West Hamu dorazil loni v létě až v srpnu krátce před startem sezony, aby nahradil zraněného Valentina Gendreye.
„Je zkušený, má stabilní výkonnost, díky němu máme pravou stranu vyřešenou,“ cituje klubový web Schickera.
„Je správným profesionálem, má skvělou mentalitu, přebírá zodpovědnost, jde příkladem a je také vzorem pro naše mladší hráče. Jsme velmi rádi, že s ním můžeme pokračovat v naší společné cestě, protože Vlad je v našich plánech absolutní jistotou.“
Coufal je odchovancem ostravského Baníku, kde ho však v dorostu nechtěli. Přes Hlučín se dostal do Opavy, odkud si ho na zkoušku vytáhla Sparta, ale nakonec v září 2012 zamířil do Liberce. Po šesti letech si ho trenér Jindřich Trpišovský vzal do Slavie.
A za další dva roky jako osmadvacetiletý přestoupil za šest milionů eur do West Hamu. Tam hrál stabilně, ale po pěti letech mu neprodloužili smlouvu. Byl několik týdnů bez „práce“ a pak se v třiatřiceti dočkal dalšího lukrativního angažmá v Německu.
V Hoffenheimu okamžitě naskočil do základní sestavy a ještě v ní nechyběl. Ve svém čtvrtém utkání skóroval proti Bayernu (1:4), následně začal zapisovat asistence.
Jeho výborná forma je před blížící se baráží o postup na mistrovství světa skvělou zprávou pro reprezentačního kouče Miroslava Koubka.