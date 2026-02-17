Stabilita, mentalita, výkonnost. Coufala si v Hoffenheimu považují, má nový kontrakt

  18:03
O víkendu proti Freiburgu přihrál na dva góly, o dva dny později fotbalový reprezentant Vladimír Coufal z Hoffenheimu slavnostně pózoval se sportovním ředitelem Andreasem Schickerem a svým dresem s číslem 34. Stalo se tak poté, co třiatřicetiletý pravý obránce s bundesligovým klubem prodloužil smlouvu. „Vlad je důležitou součástí našeho týmu jak na hřišti, tak i mimo něj,“ zdůraznil Schicker.
Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z Bayernu.

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z Bayernu. | foto: AP

Fisnik Asllani z Hoffenheimu slaví gól, u kterého asistoval Vladimír Coufal...
Křídelník Bayernu Luis Díaz hlavičkuje směrem k bráně Hoffenheimu. Situaci...
Andrej Kramarič z Hoffenheimu slaví vstřelený gól mezi českými hráči Robinem...
Hoffenheimský záložník Wouter Burger (vlevo) slaví svůj gól s Vladimírem...
Díky dvěma přesným centrům na hlavy spoluhráčů Asllaniho a Kabaka se Coufal stal nejstarším hráčem, který v současném ročníku bundesligy v jednom utkání zaznamenal dvě asistence. Celkově mu jich statistici napočítali za letošní sezonu už sedm, což je skvělé číslo.

Právě i díky Coufalovi je Hoffenheim po dvaadvaceti kolech překvapivě třetí, což by mu na konci sezony zajistilo účast v Champions League.

Přitom český bek byl pro Hoffenheim tak trochu nouze, po vypršení smlouvy ve West Hamu dorazil loni v létě až v srpnu krátce před startem sezony, aby nahradil zraněného Valentina Gendreye.

„Je zkušený, má stabilní výkonnost, díky němu máme pravou stranu vyřešenou,“ cituje klubový web Schickera.

„Je správným profesionálem, má skvělou mentalitu, přebírá zodpovědnost, jde příkladem a je také vzorem pro naše mladší hráče. Jsme velmi rádi, že s ním můžeme pokračovat v naší společné cestě, protože Vlad je v našich plánech absolutní jistotou.“

Coufal je odchovancem ostravského Baníku, kde ho však v dorostu nechtěli. Přes Hlučín se dostal do Opavy, odkud si ho na zkoušku vytáhla Sparta, ale nakonec v září 2012 zamířil do Liberce. Po šesti letech si ho trenér Jindřich Trpišovský vzal do Slavie.

A za další dva roky jako osmadvacetiletý přestoupil za šest milionů eur do West Hamu. Tam hrál stabilně, ale po pěti letech mu neprodloužili smlouvu. Byl několik týdnů bez „práce“ a pak se v třiatřiceti dočkal dalšího lukrativního angažmá v Německu.

V Hoffenheimu okamžitě naskočil do základní sestavy a ještě v ní nechyběl. Ve svém čtvrtém utkání skóroval proti Bayernu (1:4), následně začal zapisovat asistence.

Jeho výborná forma je před blížící se baráží o postup na mistrovství světa skvělou zprávou pro reprezentačního kouče Miroslava Koubka.

