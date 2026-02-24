Daridovo ano. Nejde o osobní ambice, říká veterán k návratu do reprezentace

Reprezentační kariéru ukončil v létě 2021 po mistrovství Evropy.
Po prohraném čtvrtfinále proti Dánsku (1:2) to nejdřív oznámil spoluhráčům v kabině.
Proti stejnému soupeři může 31. března v Praze na Letné vypuknout euforie.
Aby se Česko na šampionát, který v červnu a červenci společně hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko, probojovalo, musí porazit dva soupeře. Nejdřív 26. března v Edenu irský tým, pak vítěze souboje Dánsko – Severní Makedonie.
„Jde o to udělat společně maximum pro to, aby se český fotbal na světový šampionát vrátil,“ prohlásil Darida.
Je to od něj očekávané rozhodnutí.
Překvapením spíš bylo, když se za ním v lednu nový reprezentační trenér Miroslav Koubek s manažerem Pavlem Nedvědem vydali, aby ho k návratu přemluvili.
Ne proto, že by na to neměl. Ale proto, že z dlouhodobého hlediska je kvůli věku neperspektivní. Šlo by o momentální pomoc jen v baráži. Pak by se vidělo, jestli by byl i v nominaci na závěrečný turnaj.
„Když jsme Vláďu oslovili, tak si přejeme, aby v týmu byl. Na podzim byl nejlepším záložníkem české ligy, předtím byl v národním mužstvu skoro deset let, dělal kapitána,“ vysvětloval Koubek.
Darida si nechal čas na rozmyšlenou. Jelikož možnost hned nezavrhl, dalo se předpokládat, že kývne. „Necháváme na něm, kdy se rozhodne,“ podotkl kouč.
A ten čas nastal.
„Po otevřených a upřímných rozhovorech s trenérem Koubkem i generálním manažerem Nedvědem, kterých si velmi vážím, jsem si uvědomil, že i já chci být v této chvíli k dispozici a pomoci, pokud o mě bude zájem,“ prohlásil.
„Vnímám, že všichni kolem národního týmu – realizační tým, vedení i hráči, dělají maximum pro to, aby se postoupit podařilo. Cítím, že fotbalová veřejnost má obrovskou touhu si tenhle sen splnit a já to mám úplně stejně,“ řekl Darida.
„Velmi si toho vážím,“ reagoval Nedvěd na Daridovo rozhodnutí. „Je to zkušený hráč s velkým charakterem, který má reprezentačnímu týmu stále co nabídnout nejen na hřišti, ale i v kabině. Pokud bude zdravotně v pořádku a trenér se rozhodne ho nominovat, může být pro mužstvo velkým přínosem. Oceňuji jeho přístup i ochotu znovu bojovat za Česko.“
Tenkrát v Baku na začátku července 2021 to byl Daridův 76. start za národní mužstvo. Poté možnosti návratu a myšlenky o výpomoci několikrát zavrhl.
„Už rok předtím jsem měl dilema. Kdyby se mistrovství Evropy nemuselo odkládat, asi bych konec ohlásil už tehdy. Pak nastala covidová sezona, během které jsem byl sto čtyřicet dní mimo domov, což rozhodlo,“ vysvětloval tenkrát Darida exkluzivně pro iDNES.cz.
„Po zápase s Dánskem jsem pozval všechny kluky i celý realizační tým do kabiny a řekl, co mám na srdci. Bylo to moje nejtěžší rozhodnutí. Strašně těžká chvíle, emotivní, protože reprezentovat je něco mimořádného. Jít na hřiště, poslouchat hymnu, bít se za svou zemi. Dokonce nosit kapitánskou pásku... Ale vzhledem k tomu, že jsem byl rozhodnutý dávno před mistrovstvím, ustál jsem to bez slz.“
Tehdy mu bylo třicet, hrával za Herthu Berlín, kam po dvou letech ve Freiburgu přestoupil v červenci 2015. V německém hlavním městě byl osm let, pak šel do Arisu Soluň a loni v létě se nevrátil do mateřské Plzně, ale zamířil do Hradce Králové, odkud pochází jeho manželka a kde se chce usadit.
Mimochodem, Nedvěd, který je zároveň jedním ze spolumajitelů hradeckého klubu, v reprezentaci také jednou skončil a pak se do ní kvůli mistrovství světa vracel. Bylo to právě před baráží v roce 2005 proti Norsku. Po šampionátu v Německu pak dal národnímu týmu sbohem natrvalo.
Darida po příchodu do Česka v podzimní části ligy zaujal, dal šest gólů a na tři přihrál. Další dvě branky dal předminulý víkend Dukle (3:0), což je jediné jarní vítězství Hradce. Naposled proti Zlínu kvůli nemoci nenastoupil.