Ve věku 89 let zemřel bývalý cyklista a funkcionář Holeček, člen české síně slávy

Holeček byl na přelomu 50. a 60. let členem československé dráhové reprezentace a po ukončení kariéry se stal funkcionářem. V letech 1972 až 1976 vedl Československý svaz a působil i na mezinárodní scéně.
Mezi lety 1990 a 2001 zastával pozici viceprezidenta Evropské cyklistické unie UEC a poté byl osm let jejím prezidentem. Byl také viceprezidentem Mezinárodní cyklistické unie UCI (1997 až 2009), ve které působil i v sálové komisi a řídícím výboru.
V roce 2019 byl Holeček uveden do Síně slávy Českého svazu cyklistiky. Byl také čestným předsedou UEC a čestným viceprezidentem UCI.