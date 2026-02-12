Ukrajinský prezident Zelenskyj poděkoval Heraskevyčovi za jeho postoj, připomínající světu, jakou cenu platí Ukrajina za to, že čtyři roky vzdoruje ruským vojskům. „Tato pravda nemůže být nevhodná, nemístná, ani ji nelze označovat za ‚politickou akci na sportovní soutěži‘. Je to připomínka celému světu o tom, co je současné Rusko,“ uvedl Zelenskyj podle agentury Unian a zdůraznil, že historickým posláním olympijského hnutí bylo zasazovat se za mír a za život.
„Příští generace si to zapamatují jako okamžik hanby,“ napsal Sybiha na sociální síti X o diskvalifikaci krajana. MOV kritizoval také za to, že „systematicky selhává“ tváří v tvář Rusku coby „největšímu zneužívateli mezinárodního sportu a olympijské charty“ a zemi, která „zahájila tři invaze během klidu zbraní při olympijských hrách, zavedla státem financovaný dopingový program, zabila 650 ukrajinských sportovců a trenérů a poškodila na 800 sportovišť na Ukrajině“. Zakázat by se měli Rusové, ne připomínka jejich obětí, které Vladyslav Heraskevyč nezradil, dodal ministr.
„Když se sportovec postaví za pravdu, čest a památku – už to je vítězství. Vítězství pro Vladyslava,“ uvedl ukrajinský olympijský výbor v reakci na diskvalifikaci sportovce, za kterým podle organizace stála, stojí a bude stát celá Ukrajina. „Památka našich hrdinů je cennější než jakékoli medaile a pravidla (...) Paměť nelze diskvalifikovat!“ poznamenal předseda výboru Vadym Hutcajt.
Ministr sportu Matvij Bidnyj označil diskvalifikaci sportovce za chybu, kterou se Ukrajina bude snažit napravit.
„Důstojnost se nediskvalifikuje! Paměť není násilí! Hlas Ukrajiny musí být slyšet! Cena svobody musí být respektována!“ napsal na sociální síti fotbalový klub Šachtar Doněck.
„Diskvalifikací Heraskevyče MOV prostě udělal chybu,“ usoudil lotyšský prezident Edgars Rinkévič.
Ukrajinský parlament v dříve přijaté rezoluci odsoudil rozhodnutí MOV zakázat sportovci zúčastnit se závodu v přilbě s vyobrazením obětí ruské agrese jako nespravedlivost a faktický projev podpory ruskému agresorovi, připomněla dnes agentura Interfax-Ukrajina.