A kde je politika? Lotyši a Litevci se zastali vyloučeného Ukrajince. Chtějí vysvětlení

  10:42aktualizováno  10:42
Kauza okolo ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče, jehož Mezinárodní olympijský výbor (MOV) diskvalifikoval ze závodu kvůli „politickým motivům na helmě“, nekončí. Naopak. Už během čtvrtka jeho krajan Oleh Handej uvedl, že mu bylo zakázáno nošení rychlobruslařské helmy s motivačním citátem ukrajinské básnířky Liny Kostenkové. Vysvětlení, proč byl Heraskevyč vyloučen, požadují Lotyši a Litevci.
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026) | foto: AP

Lotyšský olympijský výbor se společně s Litevským olympijským výborem obrátil na Mezinárodní federaci bobového sportu a skeletonu (IBSF) a požadují vysvětlení, proč došlo k diskvalifikaci, když na Heraskevyčově helmě není politický vzkaz, nýbrž pouze tváře sportovců, kteří byli zabití ve válce.

„Informace, které mají Lotyšský a Litevský olympijský výbor k dispozici, naznačují, že dotčený design helmy neobsahoval politická sdělení, slogany ani výzvy k jednání. Byly na něm zobrazeny motivy připomínající ukrajinské sportovce, kteří přišli o život ve válce,“ informovaly oba výbory ve společném prohlášení.

Podle názoru výborů bylo záměrem sportovce vyjádřit úctu a památku zesnulých soucitným způsobem, nikoli vést politickou agitaci.

Lotyšští a ukrajinští bobisté vyjadřují podporu:

„Mezinárodní olympijský výbor zdůrazňuje, že je důležité respektovat upřímnou snahu sportovců vzdát hold členům sportovní komunity a posilovat hodnoty solidarity a lidské důstojnosti. Proto jsme požádali IBSF o dodatečné vysvětlení,“ stojí dále v prohlášení.

„Lotyšský olympijský výbor respektuje pravomoci IBSF a její odpovědnost za dodržování Olympijské charty. Zároveň se však domníváme, že v tomto případě je důležité jasně posoudit odůvodnění a přiměřenost rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru,“ uvedl prezident Lotyšského olympijského výboru Raimonds Lazdinš.

Heraskevyč už v pondělním tréninku na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo nastoupil v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během konfliktu v jeho rodné zemi. A plánoval, že totéž udělá i ve čtvrtek v soutěžním klání. MOV ho proto diskvalifikoval.

„Nikdy jsem nechtěl vyvolat skandál s MOV a ani jsem ho nevytvořil. Skandál vytvořil MOV svým výkladem pravidel, který nejen já považuji za diskriminační,“ reagoval Heraskevyč.

Heraskevyč byl o své diskvalifikaci informován ve čtvrtek ráno po časné schůzce s prezidentkou MOV Kirsty Coventryovou. Ta novinářům řekla, že se s olympionikem chtěla setkat osobně a najít kompromis. „Bohužel se nám nepodařilo najít společné řešení. Opravdu jsem chtěla, aby závodil. Bylo to emocionálně náročné ráno,“ řekla Coventryovou.

„Může helmu ukazovat v mixzóně i na sociálních sítích, ale závodní plocha je nedotknutelná,“ odůvodňoval diskvalifikaci mluvčí MOV Mark Adams.

