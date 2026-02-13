Lotyšský olympijský výbor se společně s Litevským olympijským výborem obrátil na Mezinárodní federaci bobového sportu a skeletonu (IBSF) a požadují vysvětlení, proč došlo k diskvalifikaci, když na Heraskevyčově helmě není politický vzkaz, nýbrž pouze tváře sportovců, kteří byli zabití ve válce.
„Informace, které mají Lotyšský a Litevský olympijský výbor k dispozici, naznačují, že dotčený design helmy neobsahoval politická sdělení, slogany ani výzvy k jednání. Byly na něm zobrazeny motivy připomínající ukrajinské sportovce, kteří přišli o život ve válce,“ informovaly oba výbory ve společném prohlášení.
Podle názoru výborů bylo záměrem sportovce vyjádřit úctu a památku zesnulých soucitným způsobem, nikoli vést politickou agitaci.
Lotyšští a ukrajinští bobisté vyjadřují podporu:
Вслід за нашою збірною, латвійська збірна також підіймає шоломи в знак протесту проти моєї дискваліфікації— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 12, 2026
🇱🇻🤝🏼🇺🇦 https://t.co/v7zhs14j89 pic.twitter.com/j2l0CQwffn
„Mezinárodní olympijský výbor zdůrazňuje, že je důležité respektovat upřímnou snahu sportovců vzdát hold členům sportovní komunity a posilovat hodnoty solidarity a lidské důstojnosti. Proto jsme požádali IBSF o dodatečné vysvětlení,“ stojí dále v prohlášení.
„Lotyšský olympijský výbor respektuje pravomoci IBSF a její odpovědnost za dodržování Olympijské charty. Zároveň se však domníváme, že v tomto případě je důležité jasně posoudit odůvodnění a přiměřenost rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru,“ uvedl prezident Lotyšského olympijského výboru Raimonds Lazdinš.
Heraskevyč už v pondělním tréninku na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo nastoupil v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během konfliktu v jeho rodné zemi. A plánoval, že totéž udělá i ve čtvrtek v soutěžním klání. MOV ho proto diskvalifikoval.
„Nikdy jsem nechtěl vyvolat skandál s MOV a ani jsem ho nevytvořil. Skandál vytvořil MOV svým výkladem pravidel, který nejen já považuji za diskriminační,“ reagoval Heraskevyč.
Heraskevyč byl o své diskvalifikaci informován ve čtvrtek ráno po časné schůzce s prezidentkou MOV Kirsty Coventryovou. Ta novinářům řekla, že se s olympionikem chtěla setkat osobně a najít kompromis. „Bohužel se nám nepodařilo najít společné řešení. Opravdu jsem chtěla, aby závodil. Bylo to emocionálně náročné ráno,“ řekla Coventryovou.
„Může helmu ukazovat v mixzóně i na sociálních sítích, ale závodní plocha je nedotknutelná,“ odůvodňoval diskvalifikaci mluvčí MOV Mark Adams.