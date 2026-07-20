Česká medaile hned na úvod MS. Krejčí slaví stříbro v časovce kayakcrossu

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  18:31aktualizováno  18:45
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Jakub Krejčí po časovce kayakcrossu na MS v Oklahoma City.

Jakub Krejčí po časovce kayakcrossu na MS v Oklahoma City. | foto: Kanoe.cz

Jakub Krejčí během časovky kayakcrossu na MS v Oklahoma City.
Jakub Krejčí po časovce kayakcrossu na MS v Oklahoma City.
Jakub Krejčí během časovky kayakcrossu na MS v Oklahoma City.
Vít Přindiš během časovky kayakcrossu na MS v Oklahoma City.
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Vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa v Oklahoma City stříbro v časovce kayakcrossu. V úvodní disciplíně šampionátu ho porazil jen Brit Joseph Clarke, jenž byl o 16 setin sekundy rychlejší. Vysoko se v závodě, který je zároveň kvalifikací pro sobotní vyřazovací jízdy, umístili i další čeští reprezentanti. Matyáš Novák byl čtvrtý, Vít Přindiš osmý.

Čtyřiadvacetiletý Krejčí potvrdil, že má v aktuální sezoně vynikající formu. V areálu, kde se bude v roce 2028 bojovat o olympijské medaile, se blýskl především bleskurychlým eskymáckým obratem a vylepšil loňský bronz z této disciplíny. „Jsem fakt spokojený, jak jsem tu jízdu sjel. Cítil jsem sílu na záběru a to bylo dnes to nejdůležitější. Nedocházelo mi na konci trati, čehož jsem se bál v tomhle vedru,“ pochvaloval si Krejčí v rozhovoru pro Českou televizi.

Získal už třetí individuální medaili z MS, před rokem ještě skončil druhý v klasickém slalomu. Dnes na posledním mezičase vedl, ale pak se před něj dostal Clarke.

Se čtyřnásobným mistrem v kayakcrossu v cíli Krejčí prohodil pár slov. „Ptal jsem se ho, jak to udělal, že stáhl tři desetiny od poslední protivody do cíle. Když jsem viděl jeho pracky, tak mi to bylo jasné,“ odkázal Krejčí s úsměvem na mimořádnou sílu třiatřicetiletého Brita.

Jakub Krejčí během časovky kayakcrossu na MS v Oklahoma City.

Blízko medaili byl také Novák, jenž na vítěze ztratil 58 setin a byl o 14 setin pomalejší než bronzový Španěl David Llorente. „Myslím, že na třetí místo jsem měl v pohodě. Pár drobných chybek jsem tam udělal. Tady je nejdůležitější udělat si dobrou pozici do toho head to head a to se povedlo,“ poznamenal Novák. V sobotu bude obhajovat bronz z vyřazovacího kayakcrossu, který je nejnovější olympijskou disciplínou.

Pro něj si vyjel výhodné nasazení také nejzkušenější z českých krosařů Přindiš, jenž na Clarkea ztratil 1,29 sekundy. „Trošku jsem dnes nevychytal eskymáka. Ale osmička se počítá, je to dobré místo do nasazovacího pavouka. Jsem rád, že jsem ve hře,“ řekl.

Časovku žen nyní jedou i Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Kneblová.

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City (USA):

Kayakcross - časovka:
Muži: 1. Clarke (Brit.) 46,54, 2. Krejčí (ČR) -0,16, 3. Llorente (Šp.) -0,44, 4. Novák -0,58, ...8. Přindiš (oba ČR) -1,29

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