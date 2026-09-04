Poprvé vítězný ve SP! Kanoista Chaloupka vládl ve Francii, Satková ztratila vedení

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  15:57aktualizováno  15:57
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Václav Chaloupka během závodu SP v Praze | foto: ČTK

Kanoista Václav Chaloupka poprvé v kariéře vyhrál závod Světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati ve Vaires-sur-Marne zvítězil o 16 setin sekundy před lídrem seriálu Žigou Linem Hočevarem. Rozhodla čistá jízda českého reprezentanta, zatímco Slovinec doplatil na dvousekundovou penalizaci za dotyk branky. V závodě kanoistek skončila Martina Satková šestá a přišla o vedení v SP, zvítězila Slovenka Zuzana Paňková.

Osmadvacetiletý Chaloupka se prvního triumfu v pohárovém seriálu dočkal pět let po zisku titulu mistra světa. Dosud byl nejlépe druhý v Pau 2020 a letos v Tacenu, na jiná medailová umístění nedosáhl.

Ve Francii potvrdil dobrou formu už třetím časem v kvalifikaci. Její vítěz Hočevar ve finále ťukl už do čtvrté branky a navzdory jinak nejrychlejší jízdě nakonec předloňský mistr Evropy ani v silném finiši těsně na Chaloupkův čas nedosáhl. Třetí skončil Brit Ryan Westley.

Už v kvalifikaci vypadli bronzový medailista z červencového mistrovství světa Lukáš Kratochvíl a stříbrný olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan.

V celkovém pořadí SP se Chaloupka posunul na druhé místo, na Hočevara ztrácí 44 bodů. Světový pohár vyvrcholí příští týden v Seu d’Urguell, kde se bude rozdělovat dvojnásobný počet bodů.

Z průběžného druhého místa bude ve Španělsku útočit také Satková, kterou ve Francii předstihla díky druhému místu za Paňkovou Hočevarova sestra Eva Alina. Rozdíl mezi nimi činí jen osm bodů.

Satková ve Vaires-sur-Marne postoupila do finále z druhého místa, ale v jízdě o medaile jí nevyšly ideálně dvě protivodné branky a potom ještě přidala dotek tyče. Od bronzové Marty Bertoncelliové z Itálie ji dělily více než tři sekundy a na třetí letošní medailové umístění po stříbru z Prahy a bronzu z Augsburgu nedosáhla.

Paňková vyhrála podruhé v kariéře, vloni ovládla závod kanoistek v Praze. Ve finále žádná z kanoistek nezajela čistou jízdu.

O medaile nejela úřadující mistryně světa Tereza Kneblová, jež stejně jako ve čtvrtek kajakářský světový šampion Jakub Krejčí neuspěla v kvalifikaci. Na náročné trati jí nestačila čistá jízda, do nejlepší dvanáctky nepostoupila ani Tereza Michalová.

Program ve Francii vyvrcholí sobotními závody v kayakcrossu. Nejprve se pojede časovka a poté kontaktní závod.

SP ve vodním slalomu

Vaires-sur-Marne (Francie)

Muži:
C1: 1. Chaloupka (ČR) 94,94 (0 tr. sekund), 2. Hočevar (Slovin.) -0,16 (2), 3. Westley (Brit.) -2,07 (0), ...v kvalifikaci 16. Rohan, 33. Kratochvíl (oba ČR)
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Hočevar 201, 2. Chaloupka 157, 3. Gestin (Fr.) 150, ...23. Rohan 69, 25. Kratochvíl 66, 36. Král 35, 41. Heger (oba ČR) 19

Ženy:
C1: 1. Paňková (SR) 111,85 (2), 2. Hočevarová (Slovin.) -1,74 (2), 3. Bertoncelliová (It.) -2,63 (2), ...6. M. Satková -6,11 (2), v kvalifikaci 22. Kneblová, 26. Michalová (všechny ČR)
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Hočevarová 188, 2. M. Satková 179, 3. J. Foxová (Austr.) 152, ...10. Kneblová 123, 27. Michalová 58, 62. Morenová (ČR) 2

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Poprvé vítězný ve SP! Kanoista Chaloupka vládl ve Francii, Satková ztratila vedení

Václav Chaloupka během závodu SP v Praze

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