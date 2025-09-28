Volejbal ONLINE: Češi bojují o bronz z MS, proti světovým jedničkám v úvodu ztrácejí

  8:36
Čeští volejbalisté hrají na světovém šampionátu na Filipínách o bronzové medaile. V utkání proti Polsku jsou velkými outsidery, soupeři okupují první místo světového žebříčku a před šampionátem byli největšími favority na titul. Zápas v Manile sledujeme od 8:30 SELČ v podrobné online reportáži.

Čeští hráči slaví uhraný bod ve čtvrtfinále MS. | foto: AP

S Polskem mají čeští volejbalisté poslední herní zkušenost z evropských šampionátů v letech 2019 a 2023, v obou případech favoritům podlehli jednoznačně 0:3.

Poslední výhra nad Polskem, které má světové tituly z let 1974, 2014 a 2018, je z přípravného utkání v listopadu 2011.

ONLINE: Česko – Polsko

Zápas o bronz na MS sledujeme v podrobné reportáži

„Je před námi velká hora, ale chceme se soustředit na to, co můžeme ovlivnit my. Můžeme ovlivnit náš výkon, naši bojovnost a náš limit,“ předeslal trenér Jiří Novák před zápasem pro Českou televizi.

Už postupem mezi nejlepší čtveřici týmů se čeští volejbalisté postarali o největší úspěch mužské reprezentace od roku 1970, kdy skončilo tehdejší Československo čtvrté.

O titul se od 12:30 SELČ utkají Italové a Bulhaři, kteří v sobotním semifinále zdolali českou reprezentaci 3:1.

