Zdárný závěr úspěšné kvalifikace na ME. Čeští volejbalisté přehráli Černou Horu

Autor: ,
  21:49aktualizováno  21:49
Čeští volejbalisté potvrdili stoprocentní úspěšnost v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce. Uzavřeli ji v Táboře výhrou 3:0 nad Černou Horou po setech 25:16, 25:22 a 25:18. Ve tříčlenné skupině C mají po svých čtyřech zápasech plný počet 12 bodů. Skupinu uzavře v neděli duel Černé Hory s Norskem.
Fotogalerie4

Čeští volejbalisté slaví bod v kvalifikačním utkání na mistrovství Evropy proti Černé Hoře. | foto: ČTK

Čeští reprezentanti si účast na šampionátu zajistili už předchozí výhrou v Norsku. Trenér Jiří Novák ale ani ve středu nic nepodcenil a nasadil prakticky totožnou základní sestavu. Jen místo Martina Licka doplnil Jana Galabova na smeči Lukáš Vašina.

Navzdory řadě zkažených servisů čeští volejbalisté od začátku vedli a jejich náskok díky koncentrovanému výkonu postupně narůstal až na konečných devět bodů.

Hosté se ale nevzdali a s přispěním řady českých chyb ve druhé sadě drželi krok. V závěru však Češi zabrali a urvali set pro sebe. Od začátku třetího dějství naskočil místo Adama Zajíčka na bloku Jakub Klajmon.

Domácí znovu převzali kontrolu nad zápasem, rychle utekli o pět bodů a umožnili trenéru Novákovi v závěru poslat na palubovku i další hráče z lavičky.

Kouč byl v hodnocení zápasu spokojený zejména s úvodem. „První set výborný, pak už to bylo trochu horší. Druhý set místo abychom soupeře drželi pod krkem, tak jsme si mysleli, že se to nějak odehraje samo. A třetí set beru trochu na sebe, protože jsem hodně střídal, tak ta hra byla rozkouskovaná,“ řekl.

Čeští volejbalisté se snaží blokovat v kvalifikačním utkání na mistrovství Evropy proti Černé Hoře.

Nejproduktivnějším domácím hráčem byl se čtrnácti body Vašina. Deset bodů přidal devatenáctiletý blokař Antonín Klimeš, jenž vedle obrany a útoku trápil soupeře i plachtícím servisem. Jako kapitán provedl tým kvalifikací blokař Zajíček.

„Celkově musím říct, že jsme spokojení s tím, co jsme v té kvalifikaci předváděli. Povedlo se to na výbornou a dneska i s vědomím toho, že máme postup jistý, jsme k tomu všichni přistoupili svědomitě,“ řekl a ocenil publikum v Táboře, kde v zaplněné hale fandila tisícovka diváků.

Úspěšnými kvalifikačními odvetami letošní reprezentační sezona nekončí. Už koncem srpna čekají české volejbalisty přípravné duely před zářijovým MS na Filipínách.

Kvalifikace mistrovství Evropy volejbalistů v Táboře

skupina C:

Česko - Černá Hora 3:0 (16, 22, 18)
Rozhodčí: Tillmann (Maď.), Visan (Rum.). Čas: 77 min. Diváci: 1010
Sestava a body Česka: Zajíček 5, Bartůněk 3, Vašina 14, Klimeš 10, Šotola 6, Galabov 7, libero Moník - Bryknar 1, Indra 3, Klajmon 3, Drahoňovský, Benda 3. Trenér: Novák
Nejvíce bodů Černé Hory: Jovovič a Cimbaljevič po 6

Tabulka skupiny C
1.Česko4400012:2343:27912
2.Norsko310024:6215:2383
3.Černá Hora300031:9207:2480
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.