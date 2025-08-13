Zdárný závěr úspěšné kvalifikace na ME. Čeští volejbalisté přehráli Černou Horu

Čeští reprezentanti si účast na šampionátu zajistili už předchozí výhrou v Norsku. Trenér Jiří Novák ale ani ve středu nic nepodcenil a nasadil prakticky totožnou základní sestavu. Jen místo Martina Licka doplnil Jana Galabova na smeči Lukáš Vašina.
Navzdory řadě zkažených servisů čeští volejbalisté od začátku vedli a jejich náskok díky koncentrovanému výkonu postupně narůstal až na konečných devět bodů.
Hosté se ale nevzdali a s přispěním řady českých chyb ve druhé sadě drželi krok. V závěru však Češi zabrali a urvali set pro sebe. Od začátku třetího dějství naskočil místo Adama Zajíčka na bloku Jakub Klajmon.
Domácí znovu převzali kontrolu nad zápasem, rychle utekli o pět bodů a umožnili trenéru Novákovi v závěru poslat na palubovku i další hráče z lavičky.
Kouč byl v hodnocení zápasu spokojený zejména s úvodem. „První set výborný, pak už to bylo trochu horší. Druhý set místo abychom soupeře drželi pod krkem, tak jsme si mysleli, že se to nějak odehraje samo. A třetí set beru trochu na sebe, protože jsem hodně střídal, tak ta hra byla rozkouskovaná,“ řekl.
Nejproduktivnějším domácím hráčem byl se čtrnácti body Vašina. Deset bodů přidal devatenáctiletý blokař Antonín Klimeš, jenž vedle obrany a útoku trápil soupeře i plachtícím servisem. Jako kapitán provedl tým kvalifikací blokař Zajíček.
„Celkově musím říct, že jsme spokojení s tím, co jsme v té kvalifikaci předváděli. Povedlo se to na výbornou a dneska i s vědomím toho, že máme postup jistý, jsme k tomu všichni přistoupili svědomitě,“ řekl a ocenil publikum v Táboře, kde v zaplněné hale fandila tisícovka diváků.
Úspěšnými kvalifikačními odvetami letošní reprezentační sezona nekončí. Už koncem srpna čekají české volejbalisty přípravné duely před zářijovým MS na Filipínách.
Kvalifikace mistrovství Evropy volejbalistů v Táboře
skupina C:
Česko - Černá Hora 3:0 (16, 22, 18)
|1.
|Česko
|4
|4
|0
|0
|0
|12:2
|343:279
|12
|2.
|Norsko
|3
|1
|0
|0
|2
|4:6
|215:238
|3
|3.
|Černá Hora
|3
|0
|0
|0
|3
|1:9
|207:248
|0