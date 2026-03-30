Favorité slaví semifinále. Postup si zajistili volejbalisté Karlovarska i Lvi Praha

Mistrovský tým se utká v semifinále s Českými Budějovicemi, které postoupily už v neděli přes Kladno. Soupeřem Karlovarska bude lepší z dvojice Liberec - Odolena Voda. Severočeši vedou před středečním duelem v hale soupeře 2:1 na zápasy.
Karlovarsko ve čtvrtfinále s Příbramí ztratilo jediný set, a to hned na úvod série, dalších devět Západočeši rozhodli pro sebe. Postupový bod získali po jednoznačném průběhu, soupeři povolili maximálně 18 bodů v setu a zvítězili ve své hale 21:15, 21:18 a 21:14.
„Myslím, že se zápas od zápasu zlepšujeme. Od prvního zápasu v play off až doteď jsme ukázali, jak bychom měli hrát v dalších zápasech. Samozřejmě, první zápas je vždycky nejtěžší na začátku série, ale myslím si, že teď jsme se dostali na určitou úroveň, na které chceme být v dalších zápasech,“ řekl karlovarský kapitán Filip Šestan.
Lvi po páteční vydřené pětisetové výhře v Brně nevstoupili do třetího utkání dobře. V prvním setu ještě stáhli až tříbodové manko, ale v koncovce pustili soupeře k setbolu, který hosté hned využili (25:23). V druhé sadě měli Pražané navrch a vyhráli 25:18, zatímco třetí dějství pro sebe rozhodli až v koncovce v poměru 25:22. Brňany vývoj zlomil, v posledním setu nabrali postupně až desetibodovou ztrátu a Lvi po vítězství 25:18 mohli začít slavit postup.
„Byly to těžké tři zápasy, Brno hrálo výborně, pralo do servisu celou dobu. Chvilkama nám trvalo se do toho dostat zpátky. Ale jsem rád, jak to dopadlo, a jdeme dál,“ řekl České televizi autor 15 bodů Pražanů Lukáš Trojanowicz.
Čtvrtfinále play off volejbalové extraligy mužů
3. zápasy:
Karlovarsko - Příbram 3:0 (15, 18, 14)
Lvi Praha - Brno 3:1 (-23, 18, 22, 18)