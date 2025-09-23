Češi si postup ze skupiny zajistili ve čtvrtek vítězstvím 3:0 nad Čínou, kterým na dálku vyřadili brazilské obhájce bronzu. Do osmifinále se kvalifikovali ze druhého místa za Srbskem.
S Tuniskem se utkali naposledy před třemi lety, kdy ve čtvrtfinále Challenger Cupu vyhráli 3:1, česká sestava byla tehdy obdobná jako na současném MS. Podle sázkových kanceláří jsou svěřenci Jiřího Nováka velkými favority.
ONLINE: Česko vs. Tunisko
Osmifinále mistrovství světa sledujeme v podrobné reportáži.
Tunisko ovládlo skupinu A, v níž nebyla žádná volejbalová velmoc a z prvního koše tam byly nalosované pořadatelské Filipíny.
Hráči Tuniska postoupili společně s Íránem, na čtvrtém místě ve skupině skončil Egypt. Také pro mnohonásobné africké šampiony by bylo čtvrtfinále MS historickým úspěchem.
Vítěz narazí ve čtvrtek na lepšího z posledního osmifinále mezi Srbskem a Íránem.