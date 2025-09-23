Volejbal ONLINE: Čechům se v osmifinále proti Tunisku daří, berou první set

  10:01
Čeští volejbalisté bojují v osmifinále mistrovství světa proti Tunisku, a pokud uspějí, vůbec poprvé v samostatné historii země postoupí mezi nejlepších osm celků světa. Od rozdělení federace je zatím maximem desáté místo z roku 2010, kdy se čeští muži do aktuálního šampionátu na Filipínách zúčastnili MS naposledy. První set vyhráli Češi 25:19, další průběh sledujeme v podrobné reportáži.
Jan Galabov, Antonín Klimeš and Patrik Indra blokují tuniskou smeč v osmifinále mistrovství světa. | foto: Reuters

Češi si postup ze skupiny zajistili ve čtvrtek vítězstvím 3:0 nad Čínou, kterým na dálku vyřadili brazilské obhájce bronzu. Do osmifinále se kvalifikovali ze druhého místa za Srbskem.

S Tuniskem se utkali naposledy před třemi lety, kdy ve čtvrtfinále Challenger Cupu vyhráli 3:1, česká sestava byla tehdy obdobná jako na současném MS. Podle sázkových kanceláří jsou svěřenci Jiřího Nováka velkými favority.

ONLINE: Česko vs. Tunisko

Osmifinále mistrovství světa sledujeme v podrobné reportáži.

Tunisko ovládlo skupinu A, v níž nebyla žádná volejbalová velmoc a z prvního koše tam byly nalosované pořadatelské Filipíny.

Hráči Tuniska postoupili společně s Íránem, na čtvrtém místě ve skupině skončil Egypt. Také pro mnohonásobné africké šampiony by bylo čtvrtfinále MS historickým úspěchem.

Vítěz narazí ve čtvrtek na lepšího z posledního osmifinále mezi Srbskem a Íránem.

