Češi na turnaji z pěti zápasů prohráli jen na úvod 2:3 s Francií, za níž skončili v základní skupině druzí.
V pátek otočili semifinálový souboj s Izraelem ze stavu 0:2 na sety a v sobotu sváděli dlouho obrovskou bitvu s Polskem, které na předchozích dvou ME do 22 let získalo bronz.
Tým kolem hráčů extraligového mistra Karlovarska Matěje Pastrňáka, Antonína Klimeše, Matyáše Chromce nebo Václava Seidla prohrál úvodní sadu 25:27, stejným poměrem získal druhou a pak se mu povedlo získat koncovku třetího. Zejména Pastrňákovou zásluhou dominoval 25:20 a poté už Polákům nedal šanci.
Současný tým završil zlatem juniorskou éru, titul v mládežnické kategorii naposledy slavili Češi díky kadetům na ME v roce 2017 v Maďarsku. Pastrňák se na triumfu podílel 24 body, Seidl 20 body a Klimeš mimo jiné pěti bloky.
Mistrovství Evropy volejbalistů do 22 let
Albufeira (Portugalsko)
Finále: Česko - Polsko 3:1 (-25, 25, 20, 13)
o 3. místo: Izrael - Francie 3:0 (21, 23, 18)