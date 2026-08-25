Volejbalistky mají jisté osmifinále ME! V Brně si poradily s Ukrajinou

České volejbalistky do důležitého zápasu vlétly ve velkém stylu. Při servisu Pavly Šmídové výborně bránily ukrajinské útoky a samy z protiakcí skórovaly. Rychle odskočily. Ukrajinky se sice postupně rozehrály a poměrně spolehlivě uhrávaly body po svém příjmu, ale Češky zůstaly trpělivé, nenechaly si náskok vzít a ve druhé polovině setu měly další silnou pasáž, kdy se Ukrajinky jen těžko prosazovaly přes jejich bloky. Díky tomu odskočily na 22:13 a zbytek setu si pohlídaly.
Ve druhé sadě Ukrajinky přitlačily na servisu a samy výborně přijímaly, takže se kombinacemi dostávaly do rozhozené domácí obrany. Naopak Češky se v útoku tolik neprosazovaly a prohrávaly 8:12. Pak sice další sérií výborných bloků srovnaly na 12:12 a dostaly se i do vedení 15:14, jenže pak přišla další zaváhání a inkasovaly pět bodů za sebou. V koncovce se ještě přiblížily na 19:21, ale víc jim Ukrajinky nedovolily.
Kompletní výsledky ME volejbalistek
Do třetí sady vstoupily Češky lépe, když odskočily na 5:2. Ukrajinky ale nadále kladly velký odpor, byly razantnější. Naopak česká hra chvílemi postrádala přesnost, ale i z těžkých pozic dokázaly domácí hráčky útočit. Soupeřky na třináctém bodu vyrovnaly, ale Češky pokračovaly v bojovném výkonu a dva úspěšné jednobloky Ely Koulisiani a Heleny Grozer odstartovaly rozhodující trhák, který i díky zaváháním Ukrajinek pokračoval do stavu 21:15. Závěr nebyl ani z české strany bez chyb, ale poslední slovo v setu měla dvakrát v útoku Brancuská.
Upracovaný, ale efektivní volejbal předváděl český tým i ve čtvrté sadě. Do výraznějšího vedení se proti houževnatým Ukrajinkám, které ale občas pomohly lacinější chybou, dostaly Češky až na 18:14. Další bodovou sérii zaznamenaly při servisu specialistky na tuto činnost Báry Rejmanové, kdy v koncovce odskočily do pohodlného vedení 22:15. Sedmibodový polštář se jim hodil, protože pak přišla série chyb a Ukrajinky snížily na 20:22. To ale bylo z jejich strany vše, duel ukončila úspěšným útokem kapitánka Michaela Mlejnková.
Ve čtvrtek budou české reprezentantky s Bulharskem hrát o co nejlepší pozici do play off. Pokud Řekyně nebudou ve středu bodovat proti dosud suverénnímu Srbsku, nehrozí Češkám čtvrtá příčka.
ME volejbalistek v Brně, skupina B
Česko - Ukrajina 3:1 (17, -21, 19, 21)
Rozhodčí: Simonovská (Č. Hora), Robles (Šp.). Čas: 110 min. Diváků: 3 121.