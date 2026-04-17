Vondroušová nepodstoupila dopingovou kontrolu, hrozí jí až čtyřletý distanc

Vondroušová se hájí tím, že se komisařka německé antidopingové agentury při mimosoutěžní kontrole loni 3. prosince nechovala podle obvyklých postupů. Měla přijít po stanoveném času, který tenistka nahlásila, a neprokázala se. Proto ji Vondroušová do svého bytu nevpustila.
„Když jsem sešla dolů, začala na mě hned mluvit, ať ji pustím dovnitř. Nechtěla po mně ID, ani mi neukázala svoje. Ani žádný papír, že je pověřená dělat dopingovou kontrolu. Bylo pro mě stresující, že tam stojí někdo neznámý, kdo chce ke mně do obýváku a neukazuje mi žádné pověření. Neproběhlo nic z toho, co by mělo normálně probíhat. V tu chvíli jsem si říkala, že tohle může říct kdokoliv,“ řekla pro iSport.cz.
Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) Vondroušovou viní z toho, že neodevzdala vzorek během mimosoutěžní dopingové kontroly, což může být pro tenisty stejný problém, jako když odevzdají pozitivní vzorek. „Věříme ale, že Markéta žádný trest nedostane,“ doufá tenistčin právní zástupce Jan Exner.
Oba se hájí tím, že aktuálně 46. hráčka světového žebříčku tehdy prožívala stresové období, což potvrdila i nyní na svých sociálních sítích. „Dlouhou dobu jsem se potýkala se zraněním, neustálým tlakem a problémy se spánkem, kvůli kterým jsem byla vyčerpaná. K tomu všemu roky nenávistných zpráv a výhrůžek ovlivnily to, jak bezpečně se cítím ve vlastním bytě.“
I kvůli tomuto Vondroušová komisařku do svého bytu nepustila. Podle jejích slov přišla nečekaně mimo hodinový interval, který sportovci každý den zadávají do aplikace ADAMS, v níž hlásí místo a čas, kdy jsou k zastižení. „Po tom, co se stalo Petře, nebereme cizí lidi u dveří na lehkou váhu,“ připomněla napadení Petry Kvitové.
V rámci řešení tohoto případu má Vondroušová k dispozici stanovisko odborníků, že se kvůli příchodu komisařky potýkala s akutní stresovou reakcí, kvůli níž nejednala racionálně. „Potvrdili, že jsem prodělala akutní stresovou reakci a úzkostnou poruchu. V ten moment strach zatemnil můj úsudek a nedokázala jsem situaci racionálně zpracovat.“
Obhajobu Vondroušové opírá její právní zástupce Exner o skutečnost, že se komisařka nelegitimovala a neukázala své pověření. Ta ale ve své zprávě tvrdí, že všechny náležitosti splnila. „Bude to tvrzení proti tvrzení. A my se budeme snažit dokázat, že komisařka lhala,“ řekl Exner.
Kauzu řeší ITIA, která vysvětlení týmu Vondroušové zatím označila za nedostatečné. V současné době tenistka ani její tým nevědí, jaký trest ITIA požaduje. „Teoreticky podle pravidel hrozí stejný trest, jako když máte pozitivní test. V nejzazším případě jsou to čtyři roky zákazu činnosti,“ doplnil Exner.
Tenistka navíc další, už standardní kontrolu podstoupila hned tři dny od tohoto incidentu, za dosavadní kariéru šestadvacetiletá hráčka absolvovala přes sto dopingových testů a žádný nebyl pozitivní.
Vondroušová, která se v této sezoně znovu potýká s problémy s ramenem, nemá provizorně zastavenou činnost. Plánuje odehrát nadcházející turnaj v Madridu a kompletní antukovou sezonu. Minulý víkend se zúčastnila i kvalifikačního zápasu o finále Billie Jean King Cupu ve Švýcarsku, kde společně s Terezou Valentovou prohrály čtyřhru.