Lindsey Vonnová je po těžkém pádu v olympijském sjezdu už doma v USA. Lyžařka poděkovala personálu v italské nemocnici a vzkázala, že se těší, až se bude moci více hýbat. Zveřejnila i video svého transportu na letiště.

„Moje noha je pořád na kusy... ale konečně jsem doma!“ napsala jednačtyřicetiletá lyžařka na instagramu. „Jednotka intenzivní péče – sanitka – letadlo – sanitka – americká nemocnice.“

Americká sjezdařka Lindsey Vonnová na lůžku v nemocnici v italském Trevisu, kde po těžkém pádu ve sjezdu absolvovala několik operací. (11. února 2026)
Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.
Doma ve Spojených státech bude pokračovat v léčbě komplikované zlomeniny nohy.

„Děkuji zdravotnickému personálu, který mi pomohl dostat se domů. A vážně se těším na další operaci, kdy mi sundají fixaci z nohy a budu se moci více hýbat,“ dodala.

Ve zveřejněném videu ze svého transportu ukazuje, jak ji personál nemocnice fixuje na lehátku a pak sanitkou převáží na letiště. Tam už na ni čekal soukromý tryskáč, jehož útroby byly předělané do podoby nemocničního pokoje.

„Moje zranění bylo mnohem vážnější, v nejbližších dnech vám řeknu víc. Jako vždy si vážím veškeré lásky a podpory,“ pokračovala. Na nohy se nemůže postavit právě kvůli zevnímu fixátoru, který stabilizuje zlomenou nohu pomocí kovové konstrukce.

Po pádu podstoupila čtyři operace. Ani přes další těžké zranění svého rozhodnutí startovat v olympijském sjezdu nelituje, jak opakovaně ujistila na sociálních sítích.

