ESPN a Disney doufali, že zfilmují hrdinský příběh americké legendy. Filmoví giganti v posledních týdnech jednačtyřicetiletou Vonnovou pečlivě sledovali. A věřili, že na olympiádě v Miláně a Cortině skončí happy endem.
V dokumentu se objeví příprava s Mikaelou Shiffrinovou, Lucasem Pinheirem Braathenem či Camile Rastovou. Má být součástí závěrečné části pětidílného dokumentu, který se zaměřil na Vonnové comeback na olympijské hry a její boj s vlastním tělem. Premiéra dokumentu Na hraně: Světový pohár v lyžování bude 10. dubna.
Vonnová se na závod těšila. Byla by to parádní tečka za příběhem, kdy se stala superhvězdou, ukončila kariéru, aby se po pěti letech vrátila a znovu vyhrávala.
Místo toho ale byli filmaři svědky hrozivého pádu. Vonnové obnovený olympijský sen netrval ani třináct sekund. Její pravá ruka se zachytila o bránu na trati, ztratila rovnováhu a těžce dopadla. Ozvalo se sténání. Na dlouho přerušený závod. Nosítka, vrtulník, nemocnice.
Lyžařka v neděli podstoupila operaci levého kolene. Toho, které si olympijská šampionka z Vancouveru 2010 poranila v generálce týden před olympijským sjezdem a které tak bedlivě sledoval celý lyžařský svět. Happy end na trati, kde v minulosti vyhrála dvanáct závodů Světového poháru, se nekonal.
„Bude v pořádku, ale bude to trvat,“ řekla médiím Anouk Pattyová, šéfka amerického lyžařského a snowboardového týmu.
„Její nehoda byla tragická, ale to patří k lyžařským závodům,“ dodal Johan Eliasch, prezident Mezinárodní lyžařské a snowboardové federace. „Mohu jí jen poděkovat za to, co pro náš sport udělala,“ dodal.
Nové informace o jejím stavu oznámí zdravotníci v pondělí kolem poledne.