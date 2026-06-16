Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

Jednačtyřicetiletá legenda alpského lyžování utrpěla během letošního olympijského sjezdu v Itálii komplikovanou zlomeninu nohy. Následovalo několik operací a sama Vonnová později přiznala, že lékaři museli řešit i riziko amputace. Od té doby se soustředí na dlouhou rehabilitaci a postupný návrat ke každodenním aktivitám.
Právě proto pro ni měla víkendová společenská akce módního domu Gucci zvláštní význam. „Poprvé od zranění jsem si oblékla na veřejnosti kratší šaty,“ napsala ke snímkům na Instagramu.
Ještě větší pozornost než samotný outfit však vzbudilo její upřímné přiznání. „Když jsem si šaty zkoušela, byla jsem hodně nejistá a nevěděla jsem, jestli jsem připravená ukazovat své jizvy na veřejnosti. Jsem ale ráda, že jsem to udělala,“ svěřila se fanouškům.
Podle Vonnové bylo právě přijetí nových jizev jednou z psychicky nejtěžších částí celého zranění. „Stále na tom pracuji, ale zvládnu to,“ dodala.
Fanoušci její otevřenost ocenili stovkami podpůrných komentářů. „Bojovníci mají jizvy,“ napsal jeden z nich. Další pak připomínali, že odolnost a schopnost znovu se postavit na nohy patří k vlastnostem, které Vonnovou provázely po celou její kariéru.