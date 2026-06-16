Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

  19:54aktualizováno  19:54
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Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila fotografiemi v šatech značky Gucci, které odhalily jizvy na její noze po sérii náročných operací.
Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026 | foto: Profimedia.cz

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026
Lindsey Vonnová na Met Gala
Lindsey Vonnová na afterparty Met Gala
Lindsey Vonnová před příchodem na Met Gala
40 fotografií

Jednačtyřicetiletá legenda alpského lyžování utrpěla během letošního olympijského sjezdu v Itálii komplikovanou zlomeninu nohy. Následovalo několik operací a sama Vonnová později přiznala, že lékaři museli řešit i riziko amputace. Od té doby se soustředí na dlouhou rehabilitaci a postupný návrat ke každodenním aktivitám.

Právě proto pro ni měla víkendová společenská akce módního domu Gucci zvláštní význam. „Poprvé od zranění jsem si oblékla na veřejnosti kratší šaty,“ napsala ke snímkům na Instagramu.

lindseyvonn

First time I wore a dress in public since my injury!!!

When I tried on the dress I was really self conscious and wasn’t sure if I was ready to be in public showing my scars… but I’m happy I did it. Accepting my new scars has been one of the hardest parts of this injury mentally and it’s still a work in progress but I’ll get there.

Thank you @gucci for putting me in this incredible dress straight off the runway ❤️ I felt so gucci

14. června 2026 v 12:32, příspěvek archivován: 16. června 2026 v 11:51
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Ještě větší pozornost než samotný outfit však vzbudilo její upřímné přiznání. „Když jsem si šaty zkoušela, byla jsem hodně nejistá a nevěděla jsem, jestli jsem připravená ukazovat své jizvy na veřejnosti. Jsem ale ráda, že jsem to udělala,“ svěřila se fanouškům.

Podle Vonnové bylo právě přijetí nových jizev jednou z psychicky nejtěžších částí celého zranění. „Stále na tom pracuji, ale zvládnu to,“ dodala.

Fanoušci její otevřenost ocenili stovkami podpůrných komentářů. „Bojovníci mají jizvy,“ napsal jeden z nich. Další pak připomínali, že odolnost a schopnost znovu se postavit na nohy patří k vlastnostem, které Vonnovou provázely po celou její kariéru.

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Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

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