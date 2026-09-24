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Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař

  11:18aktualizováno  11:18
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Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem. | foto: Instagram/@lindseyvonn

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.
Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.
Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.
Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.
59 fotografií
Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.

Vonnová ve středu zveřejnila na sociálních sítích sérii fotografií z uplynulých týdnů. „Asi je čas na malé ohlédnutí za létem… část 1,“ napsala k příspěvku, který doprovodila písní So Easy (To Fall In Love).

Právě kolekcí snímků Vonnová definitivně potvrdila vztah s francouzským sjezdovým lyžařem, o kterém se už delší dobu spekulovalo. Na jedné fotografii se dvojice líbá v bazénu, na další drží třicetiletý Bailet Vonnovou kolem pasu na skále u moře a na třetí spolu odpočívají v síti těsně nad vodou.

Bailet pod příspěvkem poznamenal, že už se těší na druhý díl letního ohlédnutí. V komentářích se pár dočkal řady gratulací i komplimentů. Ragbistka Ilona Maherová například napsala, že by měli získat „cenu za nejpřitažlivější pár“, bývalá tenistka Kim Clijstersová přidala srdíčko a Sloane Stephensová slangovým „hard launch“ naznačila, že bylo načase vztah konečně zveřejnit.

Spekulace o romanci Vonnové s francouzským reprezentantem v alpském lyžování se objevily už v květnu, kdy byli společně spatřeni v New Yorku. Pro americkou hvězdu jde o první veřejně potvrzený vztah od rozchodu s podnikatelem Diegem Osoriem v roce 2025.

Od té doby byla Vonnová oficiálně nezadaná. Spekulace ohledně vztahu Bailetem nijak nekomentovala. V rozhovoru, který poskytla magazínu People během rekonvalescence po svém zranění na olympijských hrách v Itálii, pouze připustila, že pro lidi mimo vrcholový sport může být obtížné pochopit její životní styl i tlak, kterému čelí.

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