Jednačtyřicetiletá sportovní ikona o víkendu dorazila na předvečírek Met Gala, který pořádali zakladatel Amazonu Jeff Bezos a jeho manželka Lauren Sánchezová. Pozornost přitom nepoutala jen dlouhými přiléhavými šaty v tmavě červené barvě, ale i tím, že si navzdory náročné léčbě obula boty na jehlových podpatcích. Berle však zatím neodložila.
To by se ale mohlo změnit už velmi brzy. Vonnová se v pondělí 4. května objeví na prestižním Met Gala v New Yorku, kde plánuje udělat první kroky bez opory od hrůzostrašného pádu v Itálii, po němž musela absolvovat pět operací a na podzim ji čeká šestá.
„Je tam pár schodů. Ano, bude to velmi náročné,“ řekla v rozhovoru pro CNN News Central. Účast na akci však prý pro ni byla v posledních týdnech jakýmsi světlem na konci tunelu.
Vonnová se Met Gala zúčastnila už několikrát, mimo jiné i v době, kdy tvořila pár s golfovou hvězdou Tigerem Woodsem.
Zda se po svém vyléčení vrátí k závodění, se úspěšná sjezdařka zatím nerozhodla. „Pořád jsem v režimu přežití. Chci se hlavně dostat přes tuhle fázi a pak si v klidu vyhodnotit, kde se v životě nacházím. Nechci se rozhodovat teď, protože by to podle mě bylo unáhlené, nejspíš příliš emotivní, a nechci udělat chybu,“ uvedla Vonnová.