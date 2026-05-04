Vonnová se chystá na Met Gala. Poprvé od zranění chce vyrazit bez berlí

  12:36
Lindsey Vonnová se pomalu vrací. Americká lyžařská legenda se už třetí měsíc zotavuje z vážného zranění nohy, které si přivodila při olympijském sjezdu v únoru, přesto se již pravidelně objevuje ve společnosti. A další velký krok na cestě k úplnému uzdravení chce udělat během pondělního Met Gala. Přiznává však, že to nebude snadné.
foto: Profimedia.cz

Jednačtyřicetiletá sportovní ikona o víkendu dorazila na předvečírek Met Gala, který pořádali zakladatel Amazonu Jeff Bezos a jeho manželka Lauren Sánchezová. Pozornost přitom nepoutala jen dlouhými přiléhavými šaty v tmavě červené barvě, ale i tím, že si navzdory náročné léčbě obula boty na jehlových podpatcích. Berle však zatím neodložila.

To by se ale mohlo změnit už velmi brzy. Vonnová se v pondělí 4. května objeví na prestižním Met Gala v New Yorku, kde plánuje udělat první kroky bez opory od hrůzostrašného pádu v Itálii, po němž musela absolvovat pět operací a na podzim ji čeká šestá.

3. května 2026 v 12:36, příspěvek archivován: 4. května 2026 v 10:31
„Je tam pár schodů. Ano, bude to velmi náročné,“ řekla v rozhovoru pro CNN News Central. Účast na akci však prý pro ni byla v posledních týdnech jakýmsi světlem na konci tunelu.

Vonnová se Met Gala zúčastnila už několikrát, mimo jiné i v době, kdy tvořila pár s golfovou hvězdou Tigerem Woodsem.

Zda se po svém vyléčení vrátí k závodění, se úspěšná sjezdařka zatím nerozhodla. „Pořád jsem v režimu přežití. Chci se hlavně dostat přes tuhle fázi a pak si v klidu vyhodnotit, kde se v životě nacházím. Nechci se rozhodovat teď, protože by to podle mě bylo unáhlené, nejspíš příliš emotivní, a nechci udělat chybu,“ uvedla Vonnová.

