Vstupenky na baráž se začnou prodávat ve středu, za ceny jako před 20 lety

„Po 20 letech máme znovu jedinečnou šanci dostat český fotbal na mistrovství světa. Los nám přisoudil dvě domácí utkání a naším cílem je vytvořit prostředí, ve kterém se národní tým bude moci opřít o maximální podporu fanoušků. Eden i Letná jsou symboly velkých vítězství a místem, kde se českému fotbalu dlouhodobě daří,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.
Cena lístků bude stejná jako na utkání Česko - Norsko v listopadu 2005, kdy si národní tým zajistil dosud jedinou účast na světovém šampionátu v samostatné historii. Vstupenky se budou pohybovat v rozmezí od 500 do 1650 korun.
FAČR od listopadového vylosování baráže eviduje enormní zájem irských fanoušků o utkání v Edenu. Proto upravila původní prodejní strategii. Cílem je, aby čeští fanoušci dostali přednostní právo na nákup vstupenek a v maximálním počtu zaplnili oba stadiony.
Nákup lístků bude nově probíhat výhradně přes věrnostní program FC REPRE, příznivci musejí zadat platný doklad totožnosti. Pokud si fanoušci zvolí nákup balíčku, zahrnující obě utkání, ušetří 30 procent z ceny za jednotlivé vstupenky.