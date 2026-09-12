Vuelta ONLINE: Brutální královská etapa. Jede se ohromnou rychlostí, balík zvolňuje

„Poslední velká horská etapa,“ těší se i technický ředitel závodu Fernando Escartín. Spolu s kolegy si libuje až v „sadistických“ profilech, kterými je Vuelta proslulá. Organizátoři se ve Španělsku snaží najít druhé Angliru, legendární výšlap s až 24procentními sklony.
ONLINE: Vuelta 2026, 20. etapa
Královskou zkoušku s finišem na Collado del Alguacil sledujeme podrobně.
Stoupání na sobotní cílový vrchol Collado del Alguacil až tak ničivé není. Ale ne o moc. Cyklisty čeká 8,3kilometrová cesta nahoru s průměrným 9,8procentním sklonem.
Zhruba 15procentní maxima pak nezažijí jen tady. S výjimkou úvodního hodnoceného vrcholu Los Blancares se objevují ve všech klasifikovaných kopcích.
O vítězi soutěže pro krále hor je nejspíš jasno, Santiago Buitrago (Bahrain) má 78 bodů, o 38 víc než Wout van Aert (Visma), který ho už jako jediný může v den, kdy se rozdává až 48 bodů, předstihnout. Ale to se neočekává.
Přece jen Van Aert sice dovede přejet řadu kopců, ale vrchařem není. Třeba se zkusí vydat do úniku, ani na sprinterské prémii v Güéjar Sierra se s ním však nepočítá. V bodovací soutěži vede o 67 bodů před týmovým kolegou Matthewem Brennanem.
Hlavní zápletku tak poslední horská zkouška skýtá v jiných soutěžích. Jednak v boji o nejlepšího mladého jezdce, kde Oscar Onley (Ineos) drží náskok 63 sekund před novou slovinskou vycházející hvězdou Jakobem Omrzelem (Bahrain).
Ale hlavně při měření sil o trikot nejcennější. Primož Roglič (Bora) a Felix Gall (Decathlon) mají asi poslední šanci zaskočit lídra Mase. Slovinec ztrácí 97 vteřin, odstup druhého jmenovaného už činí přes tři minuty, a tak spíš může cílit hlavně na udržení pódia, za kterým čtvrtý Richard Carapaz (EF) zaostává o další dvě minuty a 16 sekund.
Na 187kilometrové trati lze udělat větší rozdíly až v její druhé polovině. Peloton odstartuje kousek od obce La Calahorra, poté se vydá na sever a dál už na jihozápad směrem do Granady, kde v neděli také závod skončí, a odtud pak do Sierra Nevady.
Původně se mělo pokračovat na stoupání Alto de Hazallanas, jenže kvůli sesuvům půdy organizátoři zkraje srpna trasu museli měnit.
„Navrhli ale alternativní trasu, která se velmi podobá té původní a zachovává obtížnost i náročnost,“ ujišťuje vedení závodu. V itineráři tak figurují dva výjezdy na horské sedlo El Purche, osmikilometrové, s osmiprocentním průměrným sklonem.
Po sjezdech se na další stoupání dlouho nečeká, následují krátce po sobě, ještě před tím závěrečným přijde na řadu další sedmikilometrový hodnocený výšlap na Puerto de El Duque, rovněž s průměrným osmiprocentním převýšením, navíc s bonifikačními vteřinami.
A pak už dojde na velké finále. Závěr etapy, která je po devatenácti zvládnutých dnech v sedle nesmírně krutá. Nepřekvapí, že jejími největšími favority jsou ti nejlepší v celkovém pořadí. Teď by se měli poprat i o etapu. Ani únik však samozřejmě není bez šance.
Jak sobotní bitva dopadne? Sledujte online.