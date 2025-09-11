Vuelta ONLINE: Časovku vede s velkým náskokem Ganna. Otruba drží top dvacítku

„Ve spolupráci s radou města Valladolid se organizátoři Vuelty rozhodli zkrátit časovku jednotlivců na dvanáctikilometrovou trasu, s cílem zajistit větší ochranu etapy,“ stojí v oznámení, které ve středu večer pořadatelé zveřejnili.
Původně se měla část trasy kroutit ve stoupání na druhém břehu řeky Pisuerga, opačném než je start a cíl, tuto část ale nakonec organizátoři vypustili.
Většina časovky se tak odehraje na pravém břehu, přičemž závodníci se na okraji města otočí a pojedou po stejné ulici zpátky. Tím se délka trasy, kterou musí organizátoři zabezpečit, snížila na méně než 10 kilometrů.
Zda bude toto opatření dostatečné, se teprve ukáže. Ze sportovní stránky lze ale jeho důsledky odhadnout už nyní.
Individuální časovka v posledním týdnu Grand Tour měla být skvělou kulisou k boji o celkové pořadí. A v situaci, kdy druhý Joao Almeida ztrácí na vedoucího Jonase Vingegaarda 50 sekund, mohla ještě souboj o červený dres řádně zdramatizovat.
To by ale bylo možné na 27 kilometrech, ne na dvanácti. Pokud chce Almeida Vingegaardovo vedení ohrozit, musí doufat v Dánův opravdu špatný den. Jinak se nejspíš odstup mezi dvěma skvělými časovkáři ani po čtvrtku nezmění.