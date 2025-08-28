Vuelta ONLINE: Horský finiš v Andoře. Do úniku se pouští desítka cyklistů

  12:54
Španělskou Vueltu čeká zatím nejtěžší etapa. Šesté dějství měří 170 kilometrů, cyklisté během něj nastoupají 3475 výškových metrů a končit se bude v horské vesničce Pal. Jak se vyvíjí? Sledujte od 12.54 hodin v podrobné online reportáži.

Dánský cyklista Jonas Vingegaard (Visma), průběžný lídr španělské Vuelty, v akci | foto: Reuters

„Tohle je první opravdová horská etapa. Začne se ukazovat, které týmy jsou dostatečně silné na kontrolování závodu a s kým můžeme počítat do vrchařské soutěže,“ vyhlíží technický ředitel Fernando Escartín.

Skutečně. Šesté dějství nabízí hned čtyři vrchařské prémie. Jednu třetí, jednu druhé a dvě první kategorie.

Stoupání na tu úvodní začne hned po startu ve městě Olot. Collada de Sentigosa měří 11 kilometrů s průměrem 4,2 procent.

Po sjezdu následuje výstup na první „jedničku. Collada de Toses měří 24 kilometrů, ale jen s průměrem 3,5 procent.

Posléze cyklisté budou moci lehce polevit v dlouhém sjezdu a přejezdu v údolí do Andorry. Jakmile překročí hranice zemí, etapa opět přitvrdí. Následuje kopec Alto de la Comella se čtyřmi kilometry a průměrem osm procent. A pak už finiš do vesnice Pal.

Profil 6. etapy Vuelty 2025

Kopec měří necelých deset kilometrů s průměrem 6,5 procent. Nejtěžší je mezi třetím a čtvrtým kilometrem, tato pasáž má skoro deset procent. Nejprudší místa mají kolem dvanácti procent.

Kdo na něj dorazí jako první? A udrží Dán Jonas Vingegaard červený dres pro vedoucího muže závodu?

Lídr Vismy má k dobru osm sekund na trojici jezdců UAE Španěla Juana Ayusa, Portugalce Joaa Almeidu a dalšího Španěla Marca Solera. Pátý je s mankem devíti sekund Ital Giullio Ciccone.

Skvělou šancí by tato mohla být pro únik. Na ty se zaměřují i oba Češi ve startovní listině Jan Hirt z Israel–Premiech Tech a Jakub Otruba z Caja Rural.

Jak se etapa vyvíjí, sledujte online.

