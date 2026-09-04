Vuelta ONLINE: O vítězství ve 13. etapě jede únik, v pelotonu vládne klid

Páteční start je obzvlášť speciální pro Carlose Rodrígueze. Španěl v dresu Ineosu je sice na Vueltě zatím téměř dokonale neviditelný, v Almunécaru na sebe ale přece jen nějakou pozornost jistě strhne. Přímořské letovisko, které hostí start etapy španělské Grand Tour vůbec poprvé, je totiž Rodríguezovým rodištěm.
ONLINE: 13. etapa španělské Vuelty
Sledujeme v podrobné reportáži.
Přestože v historii Vuelty je nováčkem, město samotné pochází už z antiky, kdy bylo kolonií Féničanů. Následně se ocitlo pod vládou Římanů i Maurů, až ho nakonec v roce 1489 dobilo Kastilské království.
Název města vychází z arabského názvu al-Munakkab, tedy „obklopeno horami“, a to přesně v pátek cyklisté na Vueltě pocítí.
Téměř okamžitě za městem se začíná stoupat na vrchařskou prémii 1. kategorie Venta de la Cebada, která se svými čtrnácti kilometry a prudkou druhou půlkou závodníky řádně prověří.
Profil se vlní i nadále, až k Alto del Legionario ve výšce 1320 m n. m. Po něm se etapa překlápí do své přívětivější části s pozvolným klesáním a pouze mírnými kopci.
V jednu chvíli se peloton přiblíží na pouhých 20 kilometrů od cíle, trasa však pokračuje ještě dál na sever, a dělá tak téměř šedesátikilometrovou zajížďku.
A na ní číhá na závodníky poslední hodnocení stoupání dne. Puerto de Granada má se svými strmými rampami potenciál na to určit koncovku závodu – kdo se dostane do boje o vítězství, a kdo zůstane příliš pozadu.
Dojezd do starověkého města Loja přichází po dlouhém sjezdu a rovině ve vyprahlé vnitrozemské krajině, dostatečná hydratace a zvládání tepla budou proto klíčové. Nájezd do cílové rovinky opět tvoří série kruhových objezdů, přičemž se k cílové bráně znovu mírně stoupá.
Pokud by dojel do cíle kompletní peloton, jako jasný favorit se nabízí Matthew Brennan, který suverénně ovládl podobný dojezd ve středu. Tentokrát je ale profil mnohem kopcovitější, a tak je možná také varianta souboje spíše klasikářských typů jako v úterý.
Anebo se podaří ve zvlněném terénu únik, který by byl teprve třetí úspěšný v 81. ročníku?
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