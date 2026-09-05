Vuelta ONLINE: Další den v horách. Kdo bude kralovat na Sierra de La Pandera?

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  13:33
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Peloton ve 13. etapě Vuelty. | foto: Cxcling / Toni Baixauli

Víkend druhého týdne Vuelty láká na horský dojezd ve 14. etapě. Cyklisté vyráží z Jaénu a čeká je celkem 154 kilometrů, všechna pozornost je však upřena k závěrečnými dvanácti. Na nich totiž čeká stoupání La Pandera, které může přinést další rozdíly v celkové klasifikaci. Etapu sledujte v podrobné online reportáži od 13:33.

Věděli jste, že startovní Jaén čekal na svůj první start Vuelty až do roku 1976? Hlavní město stejnojmenné provincie sice může mít přes sto tisíc obyvatel a být označováno jako světová metropole olivového oleje, španělská Grand Tour však s návštěvami šetří.

Naposled odsud peloton vyjížděl do 12. etapy ročníku 2021. Průjezd přes Jaén však absolvovala Vuelta i o rok později, když mířila právě na Sierra de La Pandera.

ONLINE: 14. etapa španělské Vuelty

Sledujeme v podrobné online reportáži.

Tehdy to byla rovněž 14. etapa a z celodenního úniku se podařilo vyhrát Richardu Carapazovi, který za sebou udržel favority na červený dres o těsných osm sekund. 48 sekund na svazích La Pandery najel na Remca Evenepoela jeho tehdejší největší soupeř Primož Roglič – nakonec ale musel po pádu ve třetím týdnu odstoupit a Evenepoel si poměrně neohrožen dojel pro své zatím jediné celkové vítězství Grand Tour.

Carapaz má po čtyřech letech možnost svůj triumf na jihu Španělska zopakovat. A přestože jeho konec na Vueltě byl v roce 2022 neslavný, 14. etapa a výšlap na La Panderu musí být povzbuzením i pro Rogliče. A pro ostatní favority varováním, že Slovinci dvanáctikilometrové stoupání s maximy až kolem 15 % sedí.

14. etapa Vuelty. / Unipublic

V pelotonu byl v roce 2022 i Enric Mas, který byl posléze v Madridu za Evenepoelem na druhém místě a do cíle 14. etapy u vojenské základny dojel o necelou půlminutu později než Roglič.

Tentokrát by Španěl výsledek rád minimálně obrátil. V červeném dresu zatím neukázal ani chvilku slabosti a velkou motivací pro něj musí být dlouhá časovka v 18. etapě, do které potřebuje dorazit s tak velkým náskokem na Rogliče a další skvělé časovkáře mezi favority, jak jen to bude možné.

Na svahy La Pandery dorazí v sobotu cyklisté po motání se provincií Jaén. V polovině dne už budou mít v nohách přes 1600 nastoupaných metrů, a to je všechny vrchařské prémie teprve čekají.

Nejprve Puerto de los Villares, které je na jedenácti kilometrech celkem konstantní a peloton se nemusí bát žádných extrémních sklonů. Těsně před cílovým výšlapem přichází ještě Puerto de Locubín. To je sice kratší, ale zato proměnlivější. Po prvních třech kilometrech se silnice narovnává a nejprudší pasáže přichází až těsně pod vrcholem.

Cílový výšlap má nejzrádnější prostřední část, kde sklon několik kilometrů neklesne pod 10 %. Dojezd do výšky 1814 m n. m. už je paradoxně po rovině, kdo by chtěl najet čas na své konkurenty, nesmí to proto nechávat na poslední chvíli.

Na La Pandeře bude v sobotu finišovat etapa Vuelty posedmé. Zatím jsou mezi vítězi dva Španělové, Kazachstánec, Ital, Polák a Ekvádorec. Kdo rozšíří historické tabulky?

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