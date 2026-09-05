Vuelta ONLINE: Další den v horách. Kdo bude kralovat na Sierra de La Pandera?

Věděli jste, že startovní Jaén čekal na svůj první start Vuelty až do roku 1976? Hlavní město stejnojmenné provincie sice může mít přes sto tisíc obyvatel a být označováno jako světová metropole olivového oleje, španělská Grand Tour však s návštěvami šetří.
Naposled odsud peloton vyjížděl do 12. etapy ročníku 2021. Průjezd přes Jaén však absolvovala Vuelta i o rok později, když mířila právě na Sierra de La Pandera.
ONLINE: 14. etapa španělské Vuelty
Sledujeme v podrobné online reportáži.
Tehdy to byla rovněž 14. etapa a z celodenního úniku se podařilo vyhrát Richardu Carapazovi, který za sebou udržel favority na červený dres o těsných osm sekund. 48 sekund na svazích La Pandery najel na Remca Evenepoela jeho tehdejší největší soupeř Primož Roglič – nakonec ale musel po pádu ve třetím týdnu odstoupit a Evenepoel si poměrně neohrožen dojel pro své zatím jediné celkové vítězství Grand Tour.
Carapaz má po čtyřech letech možnost svůj triumf na jihu Španělska zopakovat. A přestože jeho konec na Vueltě byl v roce 2022 neslavný, 14. etapa a výšlap na La Panderu musí být povzbuzením i pro Rogliče. A pro ostatní favority varováním, že Slovinci dvanáctikilometrové stoupání s maximy až kolem 15 % sedí.
V pelotonu byl v roce 2022 i Enric Mas, který byl posléze v Madridu za Evenepoelem na druhém místě a do cíle 14. etapy u vojenské základny dojel o necelou půlminutu později než Roglič.
Tentokrát by Španěl výsledek rád minimálně obrátil. V červeném dresu zatím neukázal ani chvilku slabosti a velkou motivací pro něj musí být dlouhá časovka v 18. etapě, do které potřebuje dorazit s tak velkým náskokem na Rogliče a další skvělé časovkáře mezi favority, jak jen to bude možné.
Na svahy La Pandery dorazí v sobotu cyklisté po motání se provincií Jaén. V polovině dne už budou mít v nohách přes 1600 nastoupaných metrů, a to je všechny vrchařské prémie teprve čekají.
Nejprve Puerto de los Villares, které je na jedenácti kilometrech celkem konstantní a peloton se nemusí bát žádných extrémních sklonů. Těsně před cílovým výšlapem přichází ještě Puerto de Locubín. To je sice kratší, ale zato proměnlivější. Po prvních třech kilometrech se silnice narovnává a nejprudší pasáže přichází až těsně pod vrcholem.
Cílový výšlap má nejzrádnější prostřední část, kde sklon několik kilometrů neklesne pod 10 %. Dojezd do výšky 1814 m n. m. už je paradoxně po rovině, kdo by chtěl najet čas na své konkurenty, nesmí to proto nechávat na poslední chvíli.
Na La Pandeře bude v sobotu finišovat etapa Vuelty posedmé. Zatím jsou mezi vítězi dva Španělové, Kazachstánec, Ital, Polák a Ekvádorec. Kdo rozšíří historické tabulky?