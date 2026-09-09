Pohoda kolem Sevilly, pak velká bitva spurterů. Brennan slaví už popáté

Ze sedmnácti etap vyhráli sedm, z posledních sedmi dějství ovládli pět. Závodníci Vismy jsou v 81. ročníku Vuelty k nezastavení a jejich soupeřům nezbývá nad tou dominancí jen kroutit hlavou.
17. etapa Vuelty
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Tak jako ve středu.
Den po dominantním triumfu Brennana u klášteru La Rábida byly ostatní týmy ještě méně ochotné pomáhat Vismě v pronásledování uprchlíků, než předtím, většinu ze 185 kilometrů si tak žluto-černá formace musela poradit sama.
Možná i proto si mohlo duo v úniku vychutnávat až pětiminutový náskok a ještě dvacet kilometrů před cílem byl peloton stále relativně daleko. Nakonec se musely do stíhání Enza Paleniho, který se rozhodl svůj pobyt před pelotonem ještě prodloužit, přece jen zapojit i ostatní sestavy a Francouzovo dobrodružství skončilo bolestné tři kilometry před cílem.
V té chvíli už ale byli jezdci Vismy po celém dni na čele pelotonu značně opotřebováni a ze sprinterského vláčku rychle odpadával jeden za druhým.
Relativně daleko před cílem tak zbyl s Brennanem už jen Wout van Aert, který se však tentokrát mohl zaháknout za vláček Uno-X. Norský tým se ve středu seřadil na čele v kompletní sestavě – odhodlán dovézt Magnuse Corta za triumfem v jeho poslední Grand Tour kariéry.
Jenže to by si na zádech nesměli vézt Van Aerta s Brennanem.
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