Démon Pogačar. Dlouhým sólem si podmanil Andorru i červený dres

Jako kdyby pro čtvrtou etapu neexistoval žádný jiný scénář. Na startu v Andorra la Vella panoval naprosto jednomyslný názor: dnes vyhraje Pogačar.
Protože chce Vueltu rozhodnout co nejdříve. A protože předešlý den mu zmařilo jeho úmysly krupobití. A také protože… no, však víte. On prostě miluje vyhrávání.
4. etapa Vuelty
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Ze 105 kilometrů vydržel po boku svých týmových kolegů z UAE a soupeřů v celkovém pořadí celou polovinu. Vyjel s nimi na nejvyšší vrchol ročníku Port d’Envalira do výšky 2407 m n. m., sjel k úpatí Collada de Beixalis a řekl si, že už stačilo.
Na metě 50 kilometrů do cíle se zvedl ze sedla, párkrát šlápl – a byl fuč. Chvíli se ho snažil držet Felix Gall, ale Rakušan brzy zjistili, že stejně jako nedokázal akceptovat tempo Jonase Vingegaarda na Giru, nedokáže být stínem ani Pogačarovi na Vueltě.
Nástup Tadeje Pogačara ve stoupání Collada de Beixalis:
A tak byl Slovinec rychle na čele úplně sám. Vzhledem k jeho apetitu pro bláznivé výkony však vypadal při představě padesátikilometrového sóla hornatou Andorrou naprosto spokojeně.
Na vrcholu už měl minutu a půl k dobru, při výjezdu další vrchařské prémie Coll d’Ordino dokázal svůj náskok zdvojnásobit.
Při dojezdu do cíle pak spokojeně gestikuloval a slavil společně s fanoušky. Právě v Andoře získal před sedmi lety při svém debutu na Vueltě své první vítězství na Grand Tour. A teď se vrátil v červeném dresu, mimochodem po jeho nejdelším vítězném sólu na třítýdenním závodě.
Únik tentokrát bez šance
Andorra je zastávkou Vuelty pravidelně, jen za poslední dekádu se v hornatém státečku objevila španělská Grand Tour už popáté. K neobvykle pozdnímu startu v hlavním městě Andorra la Vella doprovázelo peloton hřejivé slunce, ale po pondělní etapě, která rovněž začínala ve slunečních paprscích a končila zalitá přívalovým deštěm a kroupami, už byli všichni k počasí o trochu skeptičtější.
Hned po startu pouze 105 kilometrů dlouhé etapy se silnice začala zvedat do stoupání Port de Envalira a chvíli to vypadalo, že se kromě Uriarteho z druhodivizního Kernu do úniku nikdo neodhodlá.
Po chvíli se přece jen zvedla vlna zájemců, do odjeté skupiny postupně pronikli i Wout van Aert nebo Jan Hirt, ale peloton držel necelou dvacítku jezdců hodně zkrátka. Na vrcholu prvního stoupání dne už zbývaly uprchlíkům jen jednotky sekund náskoku.
Ve sjezdu pak byli pohlceni i poslední členové úniku a ostré tempo na čele skupiny favoritů začala diktovat sestava Decathlonu. A byla v tom mimořádně úspěšná. Nejen, že limitovala možnost dojet do čela jezdcům odpadlým ve stoupání, ještě osekala eskortu UAE na pouhé dva muže, kteří zůstali Pogačarovi k ruce.
Možná i proto Slovinec v teprve druhém stoupání dne na Collada de Beixalis na nic nečekal a zpoza vláčku Decathlonu se vydal do útoku.
Za ním tahal tempo ve skupině zbylých favoritů Juan Rodriguez z EF pro Richarda Carapaze, ale k ničemu to nebylo. Mezera mezi mužem v červené a jeho soupeři se neustále zvětšovala.
Při výjezdu na Coll d’Ordino Carapaz ze skupiny pronásledovatelů vypadl, takže už nebyl nikdo, kdo by se staral o stíhací tempo. Pogačarově náskoku navíc pomáhalo, že zbylí lídři si mezi sebou neustále nastupovali, místo aby se společně pracovali na dojetí Slovince.
Pogačar byl mezitím na čele natolik v klidu, že si stihl u trati všimnout andorrského rezidenta Adama Yatese a za jízdy si se svým parťákem z UAE ťukl pěstí.
Nakonec se stíhací skupině přece jen podařilo svou ztrátu o něco snížit, pár ubraných sekund jim však těžko bude útěchou v den, kdy na ně Pogačar najel minuty.