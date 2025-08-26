Přejezd Alp sprintery neodrovnal, šokoval je ale Turner. Vingegaard ztratil vedení

Alpské nástrahy v podobě tří kategorizovaných kopců na začátku etapy balík překonal bez větších ztrát. Především díky týmu Lidl-Trek, který se staral o tempo, udržel i přívětivou ztrátu na uprchlou pětici, kterou nakonec zhltnul daleko před cílem připraveným ve francouzském městečku Voiron.
4. etapa Vuelty (Susa–Voiron)
Podrobná reportáž.
Mezi ním a balíkem v tu chvíli už zela jen a jen rovina. Americká stáj skvěle makala pro Madse Pedersena, který i dnes patřil k favoritům dojezdu…
Dán ale opět nebyl v hlavní roli. V závěrečných zatáčkách se nechal zavřít a do cílové rovinky najížděl z pozice až příliš vzdálené možnému boji o vítězství.
Naopak po dalším vavřínu sahal Philipsen, který byl v ideální pozici, perfektně vedený týmovým kolegou. Ani on ale nebyl úterní hvězdou. Po pravé straně se před dvojici Alpecinu prodral Turner, který si v 26 letech připsal první tiumf na Grand Tour.
Dojatý Ben Turner:
Majitele mění nejcennější dres. Červenou barvu ve středeční týmové časovce poveze David Gaudu, který do úterní etapy vjížděl se stejným časem jako měl Vingegaard. Díky cílovému 25. místu (Dán dojel až 42.) se ale před něj dostal v pomocném kritériu, kterým je součet výsledků v etapách.
Listinu odpadlíků z Vuelty rozšířil vítěz nedávného dojezdu na Mont Ventoux Francouz Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), který do Voiron kvůli nemoci nedojel.
Pětice dojetá až příliš brzy
Když se pětka uprchlíků Louis Vervaeke, Kamiel Bonneu, Joel Nicolau, Sean Quinn a Mario Aparicio v prvním stoupáku druhé katogie na Col de Montgenévre definitivně vzdálila pelotonu, asi doufala, že se více zapíše do kroniky etapy. A právem. Po jeho překonání už se jejich náskok blížil čtyř minutám.
Ty však v dalším 14kilometrovém kopci Col du Lautaret začaly pomalu padat. Až se zcela rozplynuly 90 kilometrů před cílem...
Větší vzrušení přišlo až po dalších 60 kilometrech, kde závodníky lákala sprinterská prémie, která nabízela zároveň zajímavý časový bonus do celkové klasifikace.
Podle očekávání se do boje zapojil i Gaudu, který pro posun do červeného dresu potřeboval dojet nejhůře třetí, což se mu v konkurenci sprinterů nepodařilo. Nakonec si ale pomohl výsledkem v cíli. Největší bodovou porci bral na prémii Pedersen.
Zvýšené tempo k nečekanému ataku využil Bruno Armirail. Francouzský časovkářský mistr se balíku začal rychle vzdalovat. Ale jeho téměř minutový náskok padl ještě rychleji, než vznikl. 15 kilometrů před cílem už se jen čekalo na sprinterské vyvrcholení, které nakonec nabídlo nečekané rozuzlení.
Vuelta
4. etapa (Susa - Voiron, 206,7 km):
1. Turner (Brit./Ineos Grenadiers) 4:50:14, 2. Philipsen, 3. Planckaert (oba Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 5. Biermans (Belg./Arkéa-B&B Hotels), 6. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), ...163. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -4:13, 165. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -6:05
Průběžné pořadí: 1. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 15:45:50, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Ciccone (It./Lidl-Trek) -8, 4. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) -14, 5. Pidcock (Brit./Q36.5), 6. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) oba -16, ...75. Hirt -4:55, 150. Otruba 18:42