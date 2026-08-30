Vuelta ONLINE: Nejtěžší etapa. Na čele vznikl 15členný únik, jeho náskok roste

Po dvou letech se opět jede vrcholný závod bez Pogačara a Jonase Vingegaarda, dvou nejlepších cyklistů na planetě a nyní také dvou marodů. Měření o nejcennější trikot se tak pořádně dramatizuje, nová top šestka se totiž tísní v pouhých 2 minutách a 22 sekundách.
ONLINE: Vuelta 2026, 9. etapa
Horskou zkoušku z Villajoyosy na Alto de Aitana sledujeme podrobně.
Rovnou minutu náskoku drží letitá domácí naděje Enric Mas z Movistaru před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem (Bora), následují Felix Gall (Decathlon, +1:11) a s odstupem minuty pak Sepp Kuss (Visma, +2:15), Oscar Onley (Ineos, +2:16) a Richard Carapaz (EF, +2:22).
Lze ale čekat, že ostrá výzva v horách nedaleko od pobřeží Costa Blanca přinese před dnem volna změny.
„Na závěr úvodního týdne velmi náročná zkouška,“ uvědomuje si technický ředitel závodu Fernando Escartín. „Jezdce prověří šest stoupání, zejména El Miserat a závěrečné stoupání na Alto de Aitana. A to by vše mohla ještě více ztížit horka.“
Počasí se naštěstí pro peloton zdá být na zdejší poměry ještě velmi smířlivé, teploty by neměly přesáhnout ani třicet stupňů Celsia. Už tak dá dost zabrat 187kilometrová trasa samotná.
V oblasti nedaleko od oblíbené dovolenkové destinace Alicante, ve Villajoyose, která vyniká úzkými barevnými domky, vše začne. Peloton pak nakoukne i na předměstí živelného Benidormu a posléze už zamíří dál od Středozemního moře. Na místa, kde pomalu všichni z balíku trénovali.
Na trati se postupně vydají přes dvě prémie třetí, druhé i první kategorie. Jak už ale nastínil Escartín, vynikají dva z celkově šesti hodnocených výšlapů.
Hned z profilu lze jasně vyčíst, jaká rampa na ně čeká před tím druhým v pořadí. Po sjezdu do snad nejnižšího bodu dne přijde El Miserat. Má sice jen pět kilometrů, ale k tomu v průměru desetiprocentní sklon s šílenými dvacetiprocentními maximy.
Po něm už se jistě roztrhaný balík bude držet ve výškách nad 500 metrů, zamíří přes sprinterskou prémii v Benifallimu hned následovanou vrcholem Puerto de Benufallim s bonifikačními vteřinkami... Až přijde hlavní bod nedělního odpoledne. Cílový výšlap na Alto de Aitana.
K němu vede stoupání dlouhé 22 kilometrů, vesměs mírnější, jak naznačuje průměrné 5,8% převýšení. Nejprudší pasáž nabízí zhruba čtyři až šest kilometrů před cílem, kde se sklon drží nad deseti procenty.
Právě tady lze dramaticky promluvit do boje v celkovém pořadí. A tady může nakonec slavit i někdo z úniku. Však snahy o útok lze v takové výzvě očekávat hned po vzdálení se od pobřeží. Od špičkových vrchařů.
Jak dosud nejtěžší zkouška na Vueltě dopadne? Sledujte online.