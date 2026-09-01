Vuelta ONLINE: Šance pro sprintery? Peloton zatím hlídá sedmičku uprchlíků

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  14:03
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Bryan Coquard z Cofidisu (vpravo) poráží na cílové čáře Madse Pedersena z Lidl-Treku a Jordiho Meeuse (uprostřed) z týmu Red Bullu. | foto: ČTK

Po pondělním volném dni cyklisté opět vyrazili na start a čeká je desátá etapa španělské Vuelty. Ta měří 184 kilometrů a je hodnocená jako kopcovitá. Kdo zvítězí? Sledujte od 13.00 hodin v podrobné online reportáži.

Jde o celkem nevyzpytatelné dějství.

„Jede se po klikatých cestách a peloton čeká spousta menších kopců. Sprinterské týmy by mohly kontrolovat situaci, ale pokud povolí, šanci mohou mít i jezdci v úniku,“ vyhlíží Fernando Escartín, jeden z tvůrců trasy.

ONLINE: 10. etapa španělské Vuelty

sledujte podrobnou reportáž

Začíná se ve městě Alcaraz, cíl hostí Elche de la Sierra. Na 184 kilometrech musí jezdci nastoupat přes 2700 výškových metrů.

Na trase se nacházejí i tři klasifikované kopce třetí kategorie, přičemž z posledního z nich bude do cíle zbývat jen něco málo přes dvacet kilometrů.

10. etapa Vuelty. / Unipublic

I samotný závěr vede do mírného stoupání, ovšem, pokud bude v tuto chvíli peloton pohromadě, rychlíci jako Brit Matthew Brennan z Vismy, který už vyhrál dvě etapy, by mohli větřit dobrou příležitost.

Po odstoupení Slovince Tadeje Pogačara drží červený dres Španěl Enric Mas z Movistaru, který má k dobru na druhého Slovince Primože Rogliče z Red Bullu 1:18 minuty. Třetí je Rakušan Felix Gall z Decathlonu, jenž má manko 1:39 minuty.

Jan Hirt z NSN figuruje na 22. příčce s odstupem 31:05 minuty.

Jak desátá etapa dopadne?

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