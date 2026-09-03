Vuelta ONLINE: UAE a Bahrain diktují v úniku tempo, z favoritů útočí Carapaz

Autor:
  15:32aktualizováno  16:33
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Enric Mas v obklopení svých týmových kolegů z Movistaru. | foto: Cxcling / Toni Baixauli

Po rovinatých dnech míří peloton cyklistů španělské Vuelty opět do hor. V pohoří Los Filabres se vyhlíží bitva favoritů celkového pořadí. Uhájí Enric Mas na obávaném vrcholu Calar Alto červený trikot? Sledujte dvanáctou etapu od 13:07 v podrobné online reportáži.

„Trasa prověří odolnost všech jezdců. Čeká nás pět kategorizovaných stoupání a přes 4 400 nastoupených metrů. Závěrečná dvojice Velefique a Calar Alto ukáže síly elitních vrchařů a může pořádně zamíchat celkovým pořadím,“ hlásí jeden ze stavitelů trasy Fernando Escartín.

ONLINE: 12. etapa (Vera - Calar Alto, 166,5 km)

Celý průběh můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Vyráží se z pobřežního města Vera a na peloton čeká 166 kilometrů dlouhá trasa s 4 460 výškovými metry. Míří se do vnitrozemí přes stoupání třetí kategorie Alto del Cabecico a Alto de Cóbdar, na něž naváže dvojkové Collado Garcia. Po rychlostní prémii ve Velefique, ležící 43 kilometrů před cílem, pak odstartuje velké finále.

Nejprve na jezdce čeká prudký Alto de Velefique (13,1 km o průměru 7,2 %) s až patnáctiprocentními maximy. A po něm už závěrečný, 17 kilometrů dlouhý výšlap k astronomické observatoři Calar Alto ve výšce 2 153 metrů nad mořem, kde se naposledy v roce 2017 radoval kolumbijský vrchař Miguel Ángel López. Průměrný sklon je 5,6 %, nejprudších je prvních sedm kilometrů, kde číhá i rampa s osmnácti procenty!

12. etapa Vuelty. / Unipublic

Po odstoupení Tadeje Pogačara je souboj o červený trikot stále teprve na začátku. Už pátým dnem v něm jede domácí Enric Mas z Movistaru, který drží náskok 1:18 minuty na Primože Rogliče z Red Bullu. Třetí Felix Gall z Decathlonu ztrácí dalších 21 sekund.

Ale vyzvat všechny bude znovu chtít i britský mladíček a držitel bílého dresu Oscar Onley z Ineosu a zapomenout nemůžeme ani na současného krále hor z Tour de France Richarda Carapaze (EF) či Mathiase Skjelmoseho z Lidl-Treku.

Pro vítězství si však ani jeden z nich nakonec nemusí dojet.

V pohoří Los Filabres, které je součástí Sierry Nevady, je profil dvanáctého dějství velkým lákadlem i pro jezdce z úniku. Především vrchařská elita týmu UAE Emirates v čele s Pavlem Sivakovem bude chtít bez svého lídra opět zabojovat o etapu.

Tak kdo to nakonec bude?

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Vuelta ONLINE: UAE a Bahrain diktují v úniku tempo, z favoritů útočí Carapaz

Enric Mas v obklopení svých týmových kolegů z Movistaru.

Doporučujeme

Vše živé září biofotony, říkají vědci už sto let. A nechtěně tak nahrávají šarlatánům

Premium
Výzkum vědeckého týmu Daniela Oblaka z University of Calgary. Uspané myšky dal...

Macinka bez ochranky u muže v kukle. Nachytal se partou trollů, nechápe opozice

Ministr zahraničí Petr Macinka ve studiu u rozhovoru s mužem v kukle.

Poslanci se od policie dověděli reálná čísla o kriminalitě uprchlíků před válkou

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar...

Zemřel básník, publicista a disident Milan Ohnisko, držitel ceny Magnesia Litera

HRÁDEČEK 1984. Václav Havel, brněnský básník a signatář Charty 77 Milan Ohnisko...

Na důstojníka ruského letectva spáchali atentát, velel útoku na nemocnici

Ruská letecká základna Engels

Česko má za sebou druhé nejteplejší léto od roku 1775, ukazují data z Klementina

Nedostatek vody v jihočeské krajině je viditelný nejen ve vodní nádrži Orlík,...

Macinka si předvolal ruskou velvyslankyni. Odmítl její vysvětlení incidentů v Lipsku

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)

Politický diář

Hra o schodek rozpočtu. Dopadne handrkování v koalici podle obehraného scénáře?

Ministr zahraničí Petr Macinka, ministryně financí Alena Schillerová a premiér...

Český úspěch. Studie může změnit léčbu plicní embolie, metoda snižuje i úmrtnost

ilustrační snímek

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Pavel přijal arménského prezidenta. Ocenil, že země snižuje závislost na Rusku

Petr Pavel a arménský prezident Vahagn Chačaturjan během čtvrtečního setkání na...

Babiš hledá kompromis s Motoristy sobě, kteří chtějí ušetřit v rozpočtu

Ministr zahraničí Petr Macinka, ministryně financí Alena Schillerová a premiér...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.