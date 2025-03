Poslední šance. V NHL končí přestupy, kdo nejvíce posílí pro play off? A co Češi?

14:17 , aktualizováno 14:17

Páteční 21. hodina středoevropského času utne možnost přestupů před nadcházejícím play off hokejové NHL. Po lednových přesunech Martina Nečase do Colorada a Filipa Chytila do Vancouveru se těsně před uzávěrkou stěhovali také Jakub Vrána do Nashvillu, Vítek Vaněček na Floridu a Jakub Lauko zpátky do Bostonu. Dostane se i na další Čechy? Nový dres by mohl oblékat třeba zkušený gólman Petr Mrázek.