„My nejsme ti, kteří tady prohráli. Můžeme odejít s hlavou vztyčenou. V kontextu prohrálo město Vyškov a Drnovice,“ pronesl i trenér Jan Kameník s odkazem na to, že mužstvo končí a stěhuje se do Příbrami.

„Už jsem to řekl do televize, řeknu to i zde. Před nějakou chvilkou jsem měl realizační tým, měl jsem klub, vedení. Teď už to nemám. Dostavila se obrovská hrdost na odvedenou práci, na charakter hráčů, jak jsme je dokázali poskládat. Neuvěřitelně jsme si sedli s realizačním týmem. Hrozně bych si přál, abychom v tomto duchu mohli pokračovat dál, abych tento tým mohl trénovat. Mohli jsme ještě ujít kus cesty. Ale neexistují paralelní světy, tento tým dnes končí, rozutíká se. Budu rád, když každého z hráčů uvidím, podáme si ruku a povykládáme si o tom, co jsme spolu prožili,“ řekl kouč na tiskové konferenci.

Už tak po infarktové penaltové porážce prožíval hořkosladké pocity. Ty mohly být ještě bolavější, kdyby Vyškov včera dokázal v Praze šokovat a na úkor Dukly si postup vybojovat. A že k tomu nebylo až tak daleko...

V nastaveném čase první půle poslal hosty do vedení Ousmane Condé a favorizované Dukle trvalo do 64. minuty, než ji vysvobodil Kevin-Prince Milla a aspoň vyrovnal.

„Že jsme vedli, bylo naprosto neskutečné. Míč jsme do brány dotlačili a Dukle to neskutečně ztížili. Byla pod takovým tlakem, pod jakým ještě nebyla. My jsme byli v hlavách namotivovaní, že to chceme za každou cenu,“ líčil dojmy David Němeček, obránce Vyškova.

Obětavě bojující hosté přežili další šance Dukly, vydrželi se silami i v prodloužení a senzaci atakovali v penaltovém rozstřelu.

V něm sice jejich gólman Jan Sirotník vychytal Jhona Mosqueru, jenže v bílých dresech „bílého baletu“ z Vyškova selhali Pavel Zifčák a Olaf Kok. Záchranu Dukly trefil v páté sérii Jakub Řezníček.

„Emočně je to hrozně moc náročný. Končí obrovská štreka,“ povzdechl si Němeček, který za Vyškov hrál od jeho postupu do MSFL před jedenácti lety. Další fotbalové kroky zvažuje.

Jasno již zřejmě má trenér Kameník, u něhož se očekává nástup do prvoligového Slovácka. S jeho vedením jednal, dostal svolení působit zároveň jako asistent u reprezentační jednadvacítky a rád by si do nového angažmá vzal i své vyškovské spolupracovníky