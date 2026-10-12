Ovečkin, 41letý nejlepší střelec historie NHL, se své první trefy v 22. sezoně za Washington dočkal v pátém startu poté, co jej před bránou Seattlu našli běloruští bratři Ilja a Alexej Protasovi.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 6z. - 7b. (2+5)
2. Hertl (VGK), 6z. - 5b. (3+2)
3. Nečas (COL), 5z. - 5b. (2+3)
4. Hronek (VAN), 7z. - 5b. (0+5)
5. Kulich (BUF), 4z. - 2b. (1+1)
I díky jeho 930. zásahu kariéry tak byl po první třetině stav duelu smírný 2:2.
Ve druhém dějství hostující tým Kraken poslal do trháku Frederick Gaudreau.
V 41. minutě Capitals vrátil do hry Boone Jenner, na následné trefy Jareda McCanna a Ryana Wintertona ovšem domácí už odpověď nenašli. Seattle se tak hlavně díky 33 zákrokům brankáře Joeyho Daccorda radoval ze dvou bodů do tabulky.
I přes ztrátu dlouhodobě zraněné brankářské jedničky Igora Šesťorkina hokejisté Rangers nepřestávají vítězit. Naposledy na domácím ledě roznesli 6:2 Vancouver a uspěli už popáté z úvodních sedmi startů sezony.
Po dvou zásazích si za New York připsali křídelní forvardi Will Cuylle a Tye Kartye. Mladý gólman Dylan Garand, na kterého rázem spadla velká tíha odpovědnosti, pochytal 19 z 21 střel Canucks.
Jednou jej prověřil i suverénně nejvíce nasazovaný obránce kanadského celku Filip Hronek (27:12, -2, 1 střela). Naopak český mladík ve čtvrtém útoku Rangers Jaroslav Chmelař (9:28, +/-: 0, 1 střela) se dostal na led jen ve 12 střídáních.
Shodnou bilanci pěti výher ze sedmi startů jako Rangers mají na kontě i obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Stalo se tomu tak po jejich nedělním triumfu 4:1 nad tápající Philadelphií. Nevýrazní Flyers naopak neuspěli z úvodních sedmi duelů ani jednou a společně s Calgary a Los Angeles platí za poslední celky NHL bez jediného úspěchu.
Hurricanes za dvoubodovým ziskem nakročili ve druhém dějství, kdy skórovali Andrej Svečnikov, Shayne Gostisbehere a Sebastian Aho. Za Flyers korigoval Christian Dvorak, poslední slovo duelu však patřilo opět hostům, když se v 56. minutě radoval ještě Mark Jankowski.
V obraně Philadelphie nechyběl David Jiříček (14:14, +/-: 0, 1 střela). Poprvé v sezoně dostal prostor i talentovaný Kanaďan Oliver Bonk (16:28, -3, 2 střely), syn bývalého českého útočníka Radka Bonka. V bráně se na místo odpočívajícího Dana Vladaře představil Joseph Woll a kryl 26 z 30 střel. Na vítězné straně měl Pjotr Kočetkov (18 zákroků) výrazně méně práce.
Výsledky NHL
11:41 Kyrou (C. Hutson, Leonard)
16:47 Ovečkin (I. Protas, A. Protas)
40:46 Jenner
06:06 Kakko (Dunn, Larsson)
19:49 Eberle (Stephenson, Larsson)
33:24 Gaudreau (Winterton, Meyers)
54:33 McCann (Montour, R. Evans)
57:20 Winterton (Meyers, Gaudreau)
L. Thompson (C. Lindgren) – Liljegren, Chychrun, Desharnais, Fehérváry, McIlrath, C. Hutson – A. Protas, I. Protas, Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Sourdif, Tuch – Kyrou, D. Strome (A), Leonard – Beauvillier, Jenner, Frank.
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour (A), R. Evans, Ottavainen, Mahura – Samoskevich, Beniers (A), McCann – Eberle (C), Stephenson, McMann – S. Wright, Catton, Kakko – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Rozhodčí: St. Laurent, Halkidis – Fournier, Faucher
Počet diváků: 18107
00:27 Kartye (J. Miller, Lafrenière)
22:09 Cuylle (Laba)
38:25 Kartye (J. Miller, Gavrikov)
41:04 Lafrenière (Perreault, Zibanejad)
45:57 Perreault (Fox, Zibanejad)
55:22 Cuylle (Tolvanen, Schneider)
17:04 DeBrusk (Lekkerimäki)
36:56 Elias Pettersson (Gallagher, D. O'Connor)
Garand (Martin) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Dorofejev, Zibanejad (A), Perreault – Lafrenière, J. Miller (C), Kartye – Tolvanen, Laba, Cuylle – Chmelař, Beaudoin, Bjorkstrand.
Lankinen (Meriläinen) – Hronek, Buium (A), Willander, Brisebois, L. Schenn, Elias Pettersson – Lekkerimäki, Elias Pettersson (A), DeBrusk – L. Karlsson, Rossi, Cotter – Boeser (A), Öhgren, D. O'Connor – Gallagher, Sasson, Räty.
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Justin Kea – Dylan Blujus, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 18006
35:26 Dvorak (Seeler, Barkey)
30:16 Svečnikov (S. Walker)
33:45 Gostisbehere (Aho, W. Carrier)
36:54 Aho (W. Carrier, Svečnikov)
55:09 Jankowski (Martinook)
Woll (Vladař) – Sanheim (A), Bonk, Seeler, Drysdale, Benoit, D. Jiříček – Barkey, Dvorak (A), Foerster – Martone, Couturier (C), Tippett – Bunting, Zegras, Mičkov – Grundström, Cates, Acciari.
Kočetkov (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Reilly – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Jankowski, Martinook (A) – Robinson, Kotkaniemi, Deslauriers.
Rozhodčí: Schlenker, Hiff – Gawryletz, Murray
Počet diváků: 18914