Hokejisté Vegas nezvládli roli jasného favorita, když v neděli před svými fanoušky podlehli 3:6 poslednímu týmu ligy z Vancouveru. Kanadský celek se radoval po sérii sedmi proher, s pouhými devíti body z 22 startů však stále zůstává suverénně přikovaný ke dnu tabulky.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 20z. - 26b. (9+17)
2. Nečas (COL), 21z. - 24b. (10+14)
3. Hertl (VGK), 22z. - 17b. (9+8)
4. Zacha (BOS), 19z. - 15b. (5+10)
5. Hronek (VAN), 22z. - 14b. (1+13)
První hvězdou duelu byl zvolen český centr Canucks Filip Chytil (17:22, 2+0, +2, 5 střel), jenž zásahy z přelomu první a druhé třetiny navyšoval náskok hostů na průběžných 5:1. V 18. minutě slavil díky jemné teči před bránou a v 23. minutě pro změnu rychlou kličkou proměnil samostatný únik při hře v oslabení. 27letý rodák z Kroměříže, který se bohužel i letos opakovaně nevyhnul zraněním, si tak vylepšil sezonní bilanci na 2+2 z devíti startů.
V prvním případě Chytilovi asistoval i krajan z obrany Filip Hronek (27:57, 0+1, +2, 1 střela). Za Vegas jednou asistoval centr Tomáš Hertl (20:03, 0+1, -3, 3 střely), jenž vyhrál vysoký počet 12 z 18 buly a bodově se dokázal prosadit už v sedmém duelu za sebou.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
32:13 Knuble (York, Tippett)
37:12 Cates (Mičkov, Ristolainen)
08:08 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
13:22 Podkolzin
18:32 Hyman (McDavid, Bouchard)
41:07 Draisaitl
58:52 McDavid (Shea, Draisaitl)
Vladař (Woll) – Drysdale, Sanheim (A), Benoit, York, Ristolainen, Seeler – Tippett, Dvorak, Bunting – Konecny (A), Zegras, Foerster – Mičkov, Cates, Martone – Acciari, Couturier (C), Knuble.
Jarry (Levi) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Muchamadullin – Draisaitl, McDavid (C), Podkolzin – Hyman (A), Hållander, K. Kapanen – Frederic, J. Dickinson, C. Dach – Joseph, Michaels, Formenton.
Rozhodčí: Garrett Rank, Liam Maaskant – Shandor Alphonso, Shawn Oliver
Počet diváků: 18903
13:30 Olofsson (Hertl, Marner)
31:57 Bowman (W. Karlsson, Coghlan)
41:24 Stone (Eichel, Marner)
05:20 Pettersson I (Lekkerimäki, Boeser)
09:49 L. Karlsson (Öhgren, Willander)
17:36 Chytil (Boeser, Hronek)
22:14 Chytil (Oleksiak)
41:48 D. O'Connor (Gallagher, Sasson)
57:49 L. Karlsson (Pettersson I)
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Wotherspoon, Coghlan – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Howden, W. Karlsson (A), Marner – Connelly, Hertl, Olofsson – Lavoie, Dowd, Bowman.
Meriläinen (Lankinen) – Buium (A), Hronek, Pettersson II, Willander, Oleksiak, Crotty – Cotter, Pettersson I (A), Lekkerimäki – Chytil, DeBrusk, Boeser (A) – Öhgren, Rossi, L. Karlsson – D. O'Connor, Sasson, Gallagher.
Rozhodčí: Rehman, Sulivan – Knorr, O'Quinn
Počet diváků: 16336
01:16 Malott (Sennecke, Helleson)
13:23 Gauthier (Hinds, Caulfield)
42:16 Washe (Killorn, Hinds)
44:29 Sennecke (I. Moore, Granlund)
56:14 Sennecke (Killorn)
57:06 Granlund (Minťukov, Terry)
44:04 Backlund (Gridin, R. Strome)
Husso (Dostál) – Helleson, LaCombe, Luneau, Hinds, Warren, Minťukov – Caulfield, Carlsson, Gauthier – Sennecke, Granlund, Malott – I. Moore, Washe, Killorn – Terry, McQueen, Nesterenko.
D. Cooley (Wolf) – Nemec, Hanley, Whitecloud, Middleton, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund, Farabee – R. Strome, Pospíšil, Gridin – Klapka, Frost, Šarangovič – Sunijev, Castagna, Strömgren.
Rozhodčí: Chmielewski, Sandlak – Hautamäki, Murray
Počet diváků: 15686
12:25 W. Smith (I. Stenberg, Celebrini)
16:10 Graf (Marchment, Misa)
24:45 I. Stenberg (W. Smith, Celebrini)
47:40 Celebrini (W. Smith, Trouba)
37:43 Höglander (Wilsby)
56:35 Stamkos (F. Forsberg, R. O'Reilly)
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Nurse, Trouba (A), S. Dickinson, Pohlkamp, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), I. Stenberg – Graf, Misa, Marchment – Sherwood, Dellandrea, Toffoli – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Perbix, Skjei, Struble, Hunt – Bourque, R. O'Reilly (A), Stamkos – Höglander, S. Wright, F. Forsberg – Pinčuk, Kerfoot, R. Schaefer – Edström, Drury (A), Colton.
Rozhodčí: Furlatt, Syvret – Mills, Mahon
Počet diváků: 14949
29:19 W. Johnston (Harley, J. Robertson)
62:56 J. Robertson (Hintz)
24:27 M. Tkachuk (Reinhart, S. Jones)
DeSmith (Oettinger) – Harley, Lundkvist, Lindell (A), Myers, Taylor, Burroughs – Seguin (A), Hintz, Hyry – J. Robertson, W. Johnston, Rantanen – Steel, J. Hryckowian, Benn (C) – Perron, Faksa, Blackwell.
Schmid (Markström) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Kulikov – B. Tkachuk, Lundell, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Luostarinen, Bennett, Vilmanis – Imama, Schwindt, Hathaway.
Rozhodčí: Skilliter, Thomas – Apperson, Toomey
Počet diváků: 18532