Coyle zazářil v Chicagu. Výhru Columbusu řídil hattrickem a asistencí

Coyle otevřel skóre v přesilové hře z dorážky. Podobným způsobem vyrovnal vzápětí Bedard. Druhou trefou v zápase potrestal Coyle na začátku druhé třetiny špatnou rozehrávku Chicaga a po jeho přihrávce zvýšil ve 27. minutě Mathieu Olivier.
V polovině utkání snížil z přečíslení Frank Nazar. Poslední slovo měl ale Coyle, který zkompletoval svůj druhý hattrick v soutěži při hře domácích bez gólmana.
Columbus zvítězil v osmém z posledních devíti utkání a ve Východní konferenci je desátý. Na poslední postupové místo do play off ztrácí šest bodů. Chicago se nachází v Západní konferenci na dvanácté příčce
19:57 Bedard (Vlasic, Bertuzzi)
30:49 Nazar (Bedard, Bertuzzi)
19:13 Coyle (Werenski, Marčenko)
21:23 Coyle
26:47 Olivier (Coyle, Werenski)
58:57 Coyle (C. Sillinger, Olivier)
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Bertuzzi, Bedard, Nazar – Burakovsky, Greene, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Lafferty, O. Moore, Slaggert.
Merzļikins (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Christiansen – Marčenko, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Monahan, Jenner (C) – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Lundeström, Voronkov.
Rozhodčí: F. South, J. Brenk – B. Gawryletz, L. Suchánek
Počet diváků: 20247