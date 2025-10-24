Do sezony Boston vstoupil třemi výhrami, pak ale následoval strmý pád. Ve čtvrtek Bruins před svými fanoušky nezabránili po výsledku 5:7 s Anaheimem již šesté prohře za sebou. V bráně hostujícího týmu dostal za jedničkou Lukášem Dostálem teprve podruhé v ročníku prostor zkušený Petr Mrázek. Kryl 36 z 41 střel a v obou svých startech tak zaznamenal poměrně divokou výhru, když poprvé uspěl 7:6 po prodloužení nad San Jose.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 8z. - 12b. (6+6)
2. Pastrňák (BOS), 9z. - 12b. (5+7)
3. Zacha (BOS), 9z. - 9b. (2+7)
4. Hertl (VGK), 7z. - 7b. (3+4)
5. Hronek (VAN), 8z. - 4b. (0+4)
Boston v úvodu duelu vedl 1:0 a 2:1. Podruhé se domácí přiblížili bodovému zisku ve třetí třetině, kdy díky využité přesilovce Davida Pastrňáka a následné trefě Morgana Geekieho srovnali na průběžných 5:5. V 56. minutě ovšem hostující Troy Terry vrátil Anaheimu vedení a v 58. minutě vše pojistil do prázdné klece svým pátým bodem večera centr Mikael Granlund (2+3). Kaňkou na úspěchu Ducks bylo jen zranění kapitána Radka Gudase (3:49, -1), který odstoupil po první třetině kvůli potížím v dolní části těla.
Pastrňák (17:44, 1+1, -1, 5 střel) v zápase zaznamenal celkově dva body a centr Pavel Zacha (14:11, 0+1, +/-: 0, 3 střely) jednou asistoval, díky čemuž si rovněž drží bilanci bodu na zápas. Svou trefou proti Mrázkovi česká „88“ prodloužila kuriózní sérii, když už pátý hrací den NHL v řadě český útočník prostřelil krajana v bráně soupeře. Navázal tak na úspěch Klapky proti Dobešovi, Nečase proti Vejmelkovi, Kulicha proti Dobešovi a vše odstartoval opět Pastrňák proti Vaněčkovi.
Útočník Martin Nečas (21:25, 1+0, -1, 3 střely) dokázal bodovat za Colorado i ve svém osmém startu nového ročníku. Naposledy se gólem podílel na stíhací jízdě Avalanche proti Carolině. Oba celky v rámci oslavy Avs 30letého působení v Denveru nastoupily v retro dresech. Colorado za Quebec Nordiques a hosté za Hartford Whalers, kterým vyšel parádně vstup do utkání. V první třetině skórovali Eric Robinson, Seth Jarvis, Sebastian Aho a Logan Stankoven.
Nečas tak proti svým bývalým spoluhráčům musel dotahovat ztrátu a sám se svou šestou trefou sezony na postupném vyrovnání z 1:4 na 4:4 podílel. Klíčovou vyrovnávací akci domácích zaznamenal v 55. minutě v utkání podruhé slavící Valerij Ničuškin. Vítěze ale nakonec určoval až penaltový rozstřel, ve kterém se štěstí přiklonilo zpátky ke Carolině. Jediným úspěšným exekutorem byl Seth Jarvis. Nájezd neproměnil mimo jiné i Nečas, jenž je s průběžnými 12 body (6+6) šestým hráčem tabulky ligové produktivity.
Premiérové trefy začínající kariéry v NHL se ve čtvrtek dočkal David Tomášek (14:54, 1+0, +1, 1 střela). Útočník Edmontonu k dosavadním dvěma asistencím ve svém sedmém startu přidal první gólový zápis poté, co v 17. minutě zapadla do sítě jeho střela z vrcholu kruhu po teči od bránícího Alexe Newhooka. Český reprezentant tak vyrovnával proti Montrealu na průběžných 1:1.
Přestože Oilers v dalším průběhu ztráceli již 3:5, dokázali se nakonec ještě radovat. Velký obrat totiž ve třetí třetině zajistily trefy Leona Draisaitla, Ryana Nugent-Hopkinse a Vasilije Podkolzina, jenž zápas otočil v čase 58:51. Kapitán Connor McDavid se na vítězství Edmontonu 6:5 podílel hned třemi asistencemi.
Výsledky:
22:27 Schwartz (S. Wright, Larsson)
58:20 Schwartz
58:43 Eberle (Schwartz, Daccord)
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk, H. Fleury, L. Schenn – Connor (A), Scheifele (A), Vilardi – Niederreiter, J. Toews, Nyquist – Iafallo, Naměstnikov, Lambert – Koepke, M. Barron, Pearson.
Daccord (Matt Murray) – Dunn, Larsson, Mahura, Oleksiak, R. Lindgren, C. Fleury – Catton, Beniers (A), Eberle (C) – Marchment, Stephenson, Tolvanen – Schwartz (A), S. Wright, Nyman – Kartye, Meyers, Winterton.
Rozhodčí: Hanson, Kea – Smith, McNamara
Počet diváků: 13690
14:17 T. Raddysh (Carrick, Soucy)
24:04 Zibanejad (Lafrenière, J. Miller)
26:47 Pärssinen (Sheary)
32:10 T. Raddysh
51:50 T. Raddysh (J. Miller, Fox)
01:58 Gaudette (Graf, Misa)
06:17 Celebrini (Eklund, Orlov)
19:51 Celebrini (W. Smith, Eklund)
39:54 Celebrini (W. Smith, Orlov)
46:31 W. Smith (Eklund, Celebrini)
61:38 W. Smith (Celebrini, Nedeljkovic)
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Schneider, Soucy – Cuylle, Zibanejad (A), Panarin – Lafrenière, J. Miller (C), Sheary – T. Raddysh, Laba, Pärssinen – Rempe, Carrick, Edström.
Nedeljkovic (Askarov) – Desharnais, Ferraro (A), Iorio, Leddy, Liljegren, Orlov – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – J. Skinner, Wennberg (A), Eklund – Gaudette, Misa, Graf – Reaves, Dellandrea, Goodrow.
Rozhodčí: Peter MacDougall, Brandon Blandina – Shandor Alphonso, Matt MacPherson
Počet diváků: 18006
02:04 DeAngelo (Lee, Holmström)
14:56 Heineman (Horvat, Drouin)
27:25 Pageau (Lee, DeAngelo)
33:09 Palmieri (Pulock, Barzal)
39:36 Barzal (Cizikas)
47:19 Heineman (Horvat, Pulock)
47:57 Holmström (Lee, Mayfield)
43:11 Larkin (Finnie, DeBrincat)
57:20 Berggren (Compher, Brandsegg-Nygård)
Rittich (Sorokin) – Pulock (A), Pelech, Mayfield, Schaefer, A. Boqvist, DeAngelo – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri, Barzal, Duclair – Holmström, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Cizikas, MacLean.
Talbot (Gibson) – Chiarot, Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), DeBrincat – Copp, Kasper, Raymond (A) – Berggren, Compher, Brandsegg-Nygård – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.
Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – Deschamps, Shewchyk
Počet diváků: 14495
29:01 O'Reilly (Stastney)
45:09 C. Smith (J. Barron)
31:48 Sasson (L. Karlsson)
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Skjei, Perbix, Stastney, J. Barron – F. Forsberg, O'Reilly (A), Evangelista – Bunting, Haula, Stamkos (A) – Jost, Svečkov, Matthew Wood – C. Smith, McCarron, Wiesblatt.
Demko (Lankinen) – Hronek, Q. Hughes (C), P. Joseph, M. Pettersson, Elias Pettersson, T. Myers (A) – E. Kane, Elias Pettersson, Garland – DeBrusk, Boeser (A), Sasson – Bains, Räty, Sherwood – O'Connor, Aman, L. Karlsson.
Rozhodčí: Furlatt, Syvret – Tobias, Marquis
Počet diváků: 17159
24:58 J. Robertson (Hintz, W. Johnston)
42:32 W. Johnston (Hintz, Rantanen)
18:48 Perry (Fiala, Byfield)
26:27 Ceci (Kempe, Laferriere)
60:37 Kempe (Byfield)
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, Hintz, Steel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Blackwell, Seguin (A), Erne – Bastian, Faksa, Hryckowian.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson (A) – Kempe, Laferriere, Kuzmenko – Armia, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Malott.
Rozhodčí: Lee, Schrader – Kovachik, O'Quinn
Počet diváků: 18532
07:57 Amadio (Giroux, Zub)
23:05 Lycksell (Eller, Jensen)
00:29 Foerster (Konecny, Couturier)
Ullmark (Sögaard) – Zub, Sanderson (A), Jensen, Chabot (A), Kleven, Matinpalo – Batherson, Cozens, Stützle – Giroux (A), Pinto, Amadio – Perron, Greig, Cousins – Zetterlund, Eller, Lycksell.
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Zamula, Juulsen – Tippett, Couturier (C), Konecny (A) – Brink, Cates, Foerster – Mičkov, Dvorak, Zegras – Abols, Hathaway, Grebjonkin.
Rozhodčí: South, Skilliter – Fournier, Barton
Počet diváků: 16380
26:57 Guentzel (McDonagh, Kučerov)
39:18 McDonagh (Kučerov, Point)
10:40 Nazar (Bertuzzi, Teräväinen)
30:14 Donato (Reichel)
59:05 Donato (Nazar, Teräväinen)
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, D. Raddysh – Hagel, Cirelli, Kučerov (A) – Guentzel, Point, Goncalves – Bjorkstrand, Gourde, James – Chaffee, Holmberg, Douglas.
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A) – Reichel, Bedard, Bertuzzi – Teräväinen, Nazar, Michejev – Greene, Lafferty, Donato – Slaggert, N. Foligno (C), C. Dach.
Rozhodčí: Luxmore, Hiff – CJ Murray, J. Murray
Počet diváků: 19092
16:12 Tomášek (Podkolzin, Philp)
30:37 Henrique (Walman, Ekholm)
33:28 Mangiapane (Nurse, McDavid)
51:19 Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins)
52:17 Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard)
58:51 Podkolzin (Nurse, Walman)
07:28 Newhook (L. Hutson, O. Kapanen)
36:57 Josh Anderson (Gallagher, J. Evans)
38:00 Caufield (Dobson, L. Hutson)
38:49 Caufield (Suzuki, A. Carrier)
42:10 Newhook (O. Kapanen, Struble)
Pickard (S. Skinner) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Walman, Kulak, Emberson – Draisaitl (A), McDavid (C), Savoie – Mangiapane, Nugent-Hopkins (A), Roslovic – Podkolzin, Philp, Frederic – Howard, Henrique, Tomášek.
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.
Rozhodčí: Rank, Schlenker – Mills, Apperson
Počet diváků: 18347
25:58 Suter (Parayko, M. Joseph)
27:13 Bučněvič
42:19 N. Walker (Sundqvist, Holloway)
45:43 Broberg (Sundqvist, Parayko)
03:18 Cole (Peterka, L. Cooley)
06:01 L. Cooley (Guenther, Peterka)
07:57 L. Cooley (Guenther, Määttä)
10:55 L. Cooley (Guenther, Sergačjov)
39:25 Keller (Schmaltz, Peterka)
49:51 Schmaltz (Sergačjov, Keller)
58:20 Keller (Schmaltz, Hayton)
Hofer (8. Binnington) – Broberg, Parayko, Faulk (A), Tucker, Mailloux, Fowler – Kyrou, R. Thomas (A), Bučněvič – Neighbours, B. Schenn (C), Holloway – Snuggerud, Suter, M. Joseph – Bjugstad, Sundqvist, N. Walker.
Vejmelka (Vaněček) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Peterka – Carcone, McBain, Crouse (A) – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Rozhodčí: Dwyer, Dunning – Suchánek, Toomey
Počet diváků: 18096
28:26 Marchand (Samoskevich, S. Jones)
42:24 Reinhart (Samoskevich, S. Jones)
51:06 Marchand (Luostarinen, Lundell)
06:24 Crosby (Rust, Malkin)
26:36 Rakell (E. Karlsson, Crosby)
35:24 Kindel (Novak)
44:49 Dewar (E. Karlsson)
51:49 Crosby (Rakell, Malkin)
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Bennett, Verhaeghe – Marchand (A), Lundell, Luostarinen – Samoskevich, Rodrigues, J. Boqvist – Gadjovich, Kunin, Greer.
Jarry (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, C. Jones – Rust, Crosby (C), Rakell – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Hållander, Kindel, Novak – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Hebert, Sandlak – Berg, Jackson
Počet diváků: 19373
02:10 Mittelstadt (Zacha, Arvidsson)
28:49 M. Geekie (Pastrňák, McAvoy)
37:10 Lohrei (Jokiharju, Eyssimont)
54:32 Pastrňák (McAvoy, E. Lindholm)
54:55 M. Geekie (Zadorov)
08:06 Helleson (Nesterenko, Granlund)
31:29 C. Gauthier (LaCombe, Leo Carlsson)
35:24 Trouba (Nesterenko, Granlund)
42:52 Granlund (Terry, Vatrano)
47:49 Colangelo (Poehling, Trouba)
55:26 Terry (Nesterenko, Granlund)
57:52 Granlund (Nesterenko)
Korpisalo (Swayman) – Lohrei, McAvoy (A), Callahan, Peeke, Zadorov, Jokiharju – M. Geekie, E. Lindholm (A), Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Minten, Viel – Eyssimont, Kuraly, Kastelic.
Mrázek (Dostál) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, Gudas (C) – C. Gauthier, Leo Carlsson (A), Killorn (A) – Vatrano, McTavish, Sennecke – Nesterenko, Granlund, Terry – R. Johnston, Poehling, Colangelo.
Rozhodčí: McIsaac, Charron – Hughes, Cormier
Počet diváků: 17850
04:04 Ničuškin
24:46 Kelly (Malinski, Colton)
44:45 Nečas (Lehkonen, MacKinnon)
54:09 Ničuškin (Olofsson, Makar)
03:07 Robinson (Kotkaniemi, Reilly)
07:17 Jarvis
12:41 Sebastian Aho (Ehlers, Jarvis)
13:40 Stankoven (Blake, Hall)
Jarvis
Wedgewood (14. Miner) – D. Toews, Makar (A), Manson, Burns, Solovjov, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, Brindley.
Andersen (Bussi) – S. Walker, Nikišin, Chatfield, Reilly, Legault, Nyström – Ehlers, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Svečnikov, Kotkaniemi, Robinson.
Rozhodčí: Beach, Chmielewski – Gibbons, Gawryletz
Počet diváků: 18092