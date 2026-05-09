Po úvodním nezdaru 2:4 hokejisté Montrealu zabrali a uhráli na ledě Buffala jasný triumf 5:1. Dvakrát se střelecky prosadil útočník Canadiens Alex Newhook, česká jednička kanadského týmu Jakub Dobeš zastavil 28 z 29 střel domácích.
„Otřesný zápas, je to od nás neakceptovatelné. Chtěli nás přetlačit hned od začátku a nakonec to udalo tón celého utkání. Skóre se obrací těžko, hlavně teď v play off. Toto se nám už nemůže stávat,“ neskrýval zklamání kapitán Buffala Rasmus Dahlin.
Montreal šel do vedení prvním zásahem Newhooka už ve 2. minutě a krátce na to navíc zvyšoval obránce Mike Matheson. Do druhého dějství rozjetí hosté vstoupili opět brankou Newhooka.
Alex Newhook emotivně oznamoval startující pětku zápasu, ve kterém byl pak se dvěma góly sám hlavní hvězdou.
Buffalo vymazalo nulu na kontě Dobeše až těsně před druhým odchodem do kabin, kdy jim dodal naději Zach Benson. Ve třetí třetině však odmítli drama hostující Alexandre Carrier a Nick Suzuki.
Na rozdíl od slavícího Dobeše jeho krajan Lukáš Dostál ve stejný den podruhé v letošním play off zamířil předčasně na střídačku Anaheimu. Po jednom nevydařeném duelu z úvodní série proti Edmontonu v pátek absolvoval pouze první třetinu souboje s Vegas, když inkasoval tři góly z úvodních osmi střel soupeře. Střídajícího Ville Hussa hokejisté Golden Knights překonali ještě dvakrát a tečku za triumfem 6:2 navíc udělali trefou do prázdné klece.
Na vedení v sérii 2:1 na zápasy se nejvíce podílel útočník Mitch Marner, jenž nasázel hattrick a navrch přidal jednu asistenci. Vidět byl i obránce Shea Theodore s bilancí 1+1. Kaňkou na úspěchu Vegas ovšem bylo zranění kapitána Marka Stonea, jenž nenastoupil do třetí třetiny. Český centr Tomáš Hertl (12:23, +/-: 0, 1 střela) se u vysoké výhry bodově neprosadil.
„Soupeř byl odhodlanější a hladovější po úspěchu. Dnes nám prostě dali lekci, každým dalším zápasem to teď bude ještě těžší. Soupeř ukázal, že je zkušený a přesně věděl, co je v dané fázi série potřeba,“ řekl po drtivé porážce kouč Ducks Joel Quenneville.
Výsledky
39:22 Benson (Timmins, Doan)
01:36 Newhook (Guhle, L. Hutson)
04:27 Matheson (Danault)
24:47 Newhook (J. Evans, Dobson)
43:54 A. Carrier
55:59 Suzuki (Josh Anderson)
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin, Power, Byram, Timmins, Stanley – Tuch, T. Thompson, Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, Dobson, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield (A) – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson, Danault, Texier – Veleno, K. Dach, Z. Bolduc.
Rozhodčí: Hebert, Hanson – Daisy, Alphonso
Počet diváků: 19070
Stav série: 1:1
46:30 Sennecke (Killorn, Granlund)
55:09 Kreider (Terry, Leo Carlsson)
01:06 Theodore (Eichel, Stone)
12:13 McNabb (Marner)
19:55 Marner (Dorofejev, Sissons)
29:19 Marner (Theodore, Howden)
37:56 Marner (W. Karlsson, Barbašov)
58:04 Howden
Dostál (21. Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Killorn (A), Granlund, C. Gauthier – Sennecke, Poehling, Viel – Harkins, Washe, R. Johnston.
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Kolesar, Hertl, Dorofejev – Sissons, Dowd, C. Smith.
Rozhodčí: Rooney, Skilliter – Gibbons, Knorr
Počet diváků: 16826
Stav série: 1:2