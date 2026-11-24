V prvním zápase po angažování zkušeného centra Dylana Larkina z Detroitu hokejisté Montrealu zvítězit nedokázali. S českým brankářem Jakubem Dobešem v bráně slavný klub na domácím ledě podlehl těsně 1:2 Los Angeles.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 23z. - 31b. (11+20)
2. Nečas (COL), 23z. - 26b. (10+16)
3. Hertl (VGK), 25z. - 20b. (10+10)
4. Zacha (BOS), 22z. - 17b. (6+11)
5. Hronek (VAN), 26z. - 17b. (1+16)
Larkin, nastupující ve druhé formaci s Alexem Newhookem a Jurajem Slafkovským, si hned zapsal asistenci. V listopadu častěji nasazovaný Dobeš, jenž se fanouškům ukázal potřetí z posledních šesti duelů Montrealu, pochytal 20 z 22 střel.
Překonat jej dokázali Alex Laferriere a Trevor Moore. Hlavní hvězdou Kings byl brankář Darcy Kuemper poté, co zastavil 29 z 30 střel favorizovaných Canadiens.
V zápase Seattlu s Anaheimem, který postrádal zraněné elitní útočníky Leo Carlssona a Becketta Senneckeho, se čekalo na góly až do třetí třetiny. Dominanci brankářů Joeyho Daccorda a Lukáše Dostála ukončili na startu třetího dějství Cutter Gauthier s Benem Meyersem. Prvně jmenovaný kanonýr se v listopadu trefil už po 18. a je druhý nejlepší střelec soutěže s 22 zásahy po Leonu Draisaitlovi z Edmontonu s 23 góly.
Šťastnější byl domácí svatyně Daccord, jenž lovil ze sítě dva puky. Dostál inkasoval z 21 střel třikrát a počtvrté za sebou odcházel v roli poraženého. Rozdílovou akci zařídil v 58. minutě finský útočník týmu Kraken Kaapo Kakko.
Po devíti porážkách se hokejisté Toronta konečně v NHL radovali. Stalo se tak po výhře 4:2 na ledě Islanders, kteří přitom v polovině řádné hrací doby vedli o dva góly. Na trefy domácích útočníků Anthonyho Duclaira a Mathewa Barzala reagoval kontaktní trefou až v 31. minutě Dakota Joshua.
Stephen Halliday z Ottawy si dovolil srazit brankáře Calgary Devina Cooleyho. Role mstitele se ujal Adam Klapka a soupeře rovněž poslal k ledu. https://t.co/GH8xP66iJB— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 24, 2026
Klíčovou z pohledu konečného výsledku byla třetí dvacetiminutovka, v níž Maple Leafs třemi góly skóre otočili. Vyrovnání přinesl v 44. minutě sváteční střelec bek Chris Tanev a do vedení kanadský celek dostal v 49. minutě nováček Gavin McKenna. Poslední slovo patřilo Eastonu Cowanovi střelou do prázdné klece Ostrovanů, v jejichž sestavě se po dvou trefách proti Detroitu tentokrát neprosadil Ondřej Palát (12:41, +1).
Vedoucí tým Západní konference i celé NHL Minnesota zvítězil 5:2 na ledě San Jose. Obrana Sharks si nevěděla rady s hvězdným útokem Wild ve složení Kirill Kaprizov (1+3) - Joel Eriksson Ek (2+1) - Matt Boldy (0+3). V obraně vítězů přispěl gólem Brock Faber.
Český reprezentant David Špaček (12:33, +/-: 0), jenž nastupuje při absencích zraněných beků Quinna Hughese a Olliho Määtty, se bodově neprosadil.
Výsledky NHL
12:16 Amadio
17:37 Pinto (Halliday)
55:40 Coronato (Farabee, Nemec)
Ullmark (Ersson) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (C), Matinpalo, Kleven – Cozens, Stützle (A), Zetterlund – Batherson, Pinto, Tomasino – Giroux (A), Greig, Amadio – Cousins, Halliday, Blais.
D. Cooley (Wolf) – Whitecloud (A), Middleton (A), Nemec, Hanley, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Farabee – Sunijev, R. Strome, Gridin – Klapka, Frost, Šarangovič – Morton, Castagna, Cyplakov.
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Jake Brenk – Dylan Blujus, Matt MacPherson
Počet diváků: 16413
05:11 Vilardi (Connor, Morrissey)
07:26 Vilardi (Connor, Samberg)
14:00 M. Barron (Björck, Ferraro)
59:53 Vilardi (Scheifele)
06:18 Peeke (But, Stenlund)
10:22 Crouse (Trocheck, L. Cooley)
Skinner (Daws) – Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Pionk, Ferraro, Thrun – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Yager, Mercer – M. Barron, Lowry (C), Björck – Iafallo, Zhilkin, Bauer.
Cossa (Vejmelka) – Sergačov (A), Peeke, Simašev, Weegar, Z. Jones, DeSimone – Keller (C), McBain, Guenther – Crouse (A), Trocheck, L. Cooley – Anders Lee, Hayton, Yamamoto – O'Brien, Stenlund, But.
Rozhodčí: Luxmore, Sandlak – Mills, Oliver
Počet diváků: 13290
10:47 Toffoli (Marchment, Celebrini)
17:29 Wennberg (Celebrini, Misa)
07:37 Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek)
19:18 Faber (Kaprizov, Boldy)
20:13 Eriksson Ek (Kaprizov, Spurgeon)
58:24 Coleman (Kiersted)
59:06 Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov)
Askarov (Nedeljkovic) – Nurse, Kesselring, Allan, S. Dickinson, Orlov, Pohlkamp – I. Stenberg, Celebrini (C), W. Smith – Misa, Wennberg (A), Toffoli – Marchment, Dellandrea, Gaudette – Goodrow (A), Ostapchuk, Leason.
Gustavsson (Pickard) – Brodin, Faber, Kiersted, Spurgeon (C), Bogosian, Špaček – Kaprizov (A), Eriksson Ek, Boldy – Coleman, McCarron, Brink – Šabanov, Jurov, Trenin – N. Foligno, Hartman, M. Foligno (A).
Rozhodčí: Chmielewski, Samuels-Thomas – Gibbons, Marquis
Počet diváků: 15710
04:59 Meier (J. Hughes, Brown)
08:12 Dillon (Lombardi)
34:41 Brown (Hamilton, Siegenthaler)
17:19 Coyle (Werenski)
39:46 Pyyhtiä (Severson, Williams)
Hellebuyck (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Dillon, Chisholm – Brown, J. Hughes (A), Meier – Bratt (A), Hischier (C), Gricjuk – Evangelista, Lombardi, Rodrigues – Noesen, Glass, Boqvist.
Talbot (Greaves) – Severson (A), Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Fabbro, Christiansen – Ničuškin, Fantilli, Coyle (A) – Johnson, Del Bel Belluz, Knies – Olivier, Williams, Sillinger – Pyyhtiä, Lundeström, Lomberg.
Rozhodčí: F. Charron, P. Lambert – S. Alphonso, O. Hautamaeki
Počet diváků: 16514
42:51 Meyers (Matthew Wood)
50:06 Dunn (Eberle, McMann)
57:35 Kakko (Montour, Samoskevich)
44:06 Gauthier (LaCombe, McQueen)
52:36 Colangelo (Vatrano, Solberg)
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Evans, Montour, R. Lindgren, Ottavainen – McMann, Catton, Eberle – Kakko, Beniers, Samoskevich – Gaudreau, Stephenson, Winterton – Matthew Wood, Meyers, Melanson – Mahura.
Dostál (Husso) – LaCombe, I. Moore, Minťukov, Helleson, Luneau, Solberg – Gauthier, Granlund, Terry – Killorn, McQueen, Caulfield – Malott, Washe, Colangelo – Myatovic, Nesterenko, Vatrano.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Garrett Rank – Dan Kelly, Travis Gawryletz
03:12 Duclair (Kessel, Hutton)
26:55 Barzal (B. Schenn, Kessel)
30:14 Joshua (McCabe, D. Raddysh)
43:52 C. Tanev (Matthews, Paul)
48:55 McKenna (McCabe, Tavares)
58:07 Cowan (Paul)
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer, Pelech, DeAngelo, L. Stanley, Kessel, Hutton – Palmieri, Horvat (C), Holmström – V. Eklund, Barzal, B. Schenn (A) – Heineman, Pageau (A), Maccelli – Duclair, Cizikas, Palát.
Stolarz (Bobrovskij) – D. Raddysh, McCabe, C. Tanev, Ekman-Larsson, Stecher, Rielly – Cowan, Matthews, Paul – Tverberg, Tavares, McKenna – Nylander, Räty, Joshua – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Rozhodčí: Skilliter, Brace – Suchánek, Hughes
Počet diváků: 17345
27:28 Newhook (Texier, Larkin)
14:43 Laferriere (Byfield, Panarin)
34:57 T. Moore (Haula, Armia)
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Guhle, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield (A), Suzuki (C), Texier – Larkin, Newhook, Slafkovský – Danault (A), O. Kapanen, Bolduc – Beck, J. Evans, F. Xhekaj.
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson (A), Ceci, Clarke, Doughty (C), Dumoulin, Edmundson – Armia, Byfield, Fiala – Haula, Kempe, Laferriere – Andre Lee, Panarin (A), Perry – Zuccarello, T. Moore, Turcotte.
Rozhodčí: Rooney, Hiff – Deschamps, Jackson