Před Tomášem Hertlem (14:41, 1+1, +/-: 0, 1 střela) dostal v hlasování zámořských novinářů o nejlepší hráče pátého duelu mezi Vegas a Anaheimem přednost jen Pavel Dorofejev, jenž v páté minutě prodloužení svým druhým zásahem večera rozhodl o výhře domácích Golden Knights.
Češi v play off NHL:
1. Nečas (COL), 8z. - 9b.(1+8)
2. Pastrňák (BOS), 6z. - 7b.(3+4)
3. Hertl (VGK), 11z. - 5b.(2+3)
4. Zacha (BOS), 6z. - 3b.(1+2)
5. Gudas (ANA), 1z. - 0b.
6. Faksa (DAL), 6z. - 0b.
Hosté ztratili puk v obranném pásmu a Jack Eichel z pravého křídla pohotově našel Dorofejeva, jenž se zakončením proti Lukáši Dostálovi (kryl 29 z 32 střel) neotálel. Tým z města hazardu tak zvítězil 3:2 po prodloužení a stejným poměrem vede i celou sérii.
Jako první se v zápase radoval Anaheim. Běžela 13. minuta, když z přesilovky otevřel skóre Beckett Sennecke. Stav 0:1 ale neměl dlouhého trvání poté, co v 17. minutě rovněž z početní výhody srovnal zmiňovaný Pavel Dorofejev.
Asistenci bral i Hertl, jenž ještě neřekl poslední slovo. V 45. minutě totiž dorážkou z brankoviště otočil vývoj na stranu domácích. Prosadil se tak ve druhém duelu za sebou poté, co se předešlých 29 zápasů střelecky neprosadil (před aktuální střeleckou sérií dal gól 5. března proti Detroitu).
Anaheim v závěru řádné hrací doby zachránil srovnáním na 2:2 obránce Olen Zellweger, jenž se střelou z levého kruhu prosadil v čase 56:55. V následném prodloužení se ale radovali opět domácí.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
10:07 Newhook (J. Evans, Děmidov)
19:47 Caufield
06:32 Samuelsson (Norris, Doan)
27:00 T. Thompson (Dahlin)
44:41 Benson (Doan, T. Thompson)
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), A. Carrier, Dobson, L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – Veleno, K. Dach, Z. Bolduc.
Luukkonen (Lyon) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, L. Schenn – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, K. Helenius, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, McLeod, Greenway.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Thomas John Luxmore – Julien Fournier, Matt MacPherson
Počet diváků: 20962
Stav série: 2:2
15:12 Dorofejev (Hertl, Eichel)
44:48 Hertl (Saad, Andersson)
64:10 Dorofejev (Eichel)
12:34 Sennecke (C. Gauthier, McTavish)
56:55 Zellweger (C. Gauthier, McTavish)
Hart (Hill) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Hutton, Coghlan – Barbašov, Eichel (A), Dorofejev – Howden, W. Karlsson (A), Marner – Saad, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov, Carlson – Kreider, Leo Carlsson, Terry – Killorn (A), Granlund, Sennecke – McTavish (A), Poehling, C. Gauthier – R. Johnston, Washe, Viel.
Rozhodčí: McCauley, Lambert – Cherrey, Marquis
Počet diváků: 18089
Stav série: 3:2