Souběžně, kdy jsou již rozehrány dvě série druhého kola (Colorado vede nad Minnesotou a Carolina nad Philadelphií), finalizovala jediným sedmým duelem otevírací runda play off NHL. Tampa Bay na domácím ledě přivítala Montreal, který dokázal zvítězit těsně 2:1 a slaví tak postup do dalších bojů proti Buffalu.
Jednou z klíčových postav kanadského celku byl český gólman Jakub Dobeš. Rodák z Ostravy, jenž na konci května oslaví své 25. narozeniny, pochytal 28 z 29 střel Lightning a zámořskými novináři byl zvolen první hvězdou zápasu. Montreal uspěl, přestože v rozhodující partii vyprodukoval jen podprůměrných devět střeleckých pokusů.
Skóre se poprvé měnilo v 19. minutě, kdy se šťastně prosadil hostující kapitán Nick Suzuki. Ten tečoval střelu obránce Kaidena Guhleho, puk se však dostal do sítě až díky následnému dalšímu odrazu od bránícího J.J. Mosera. Také Tampa se prosadila díky tečované střele. Stalo se tak v polovině řádné hrací doby, kdy v přesilovce před jinak bezchybným Dobešem měnil směr puku Dominic James. Smírný stav 1:1 pak rozsoudil v 52. minutě útočník Canadiens Alex Newhook. Andreje Vasilevského překvapil nastřelením zpoza brány, ruský gólman si puk nešťastně srazil do vlastní sítě.
Martin St. Louis ocenil výkon Dobeše v proslovu po vítězném sedmém duelu na ledě Tampy.
„Kolik jsme to dnes měli střel, jen devět či deset? Soupeř byl tentokrát lepší. To samé jsem si ovšem myslel v náš prospěch v předešlé partii. Dobeš, ale zápas pro nás dokázal ukrást. Tak jako to udělal Vasilevskij v zápase číslo šest. Potřebujete trochu od všeho a to se nám v sérii vydařilo,“ hodnotil postup věkově nejmladšího týmu v letošním play off kouč Martin St. Louis.
Kdo navštívil nedělní zahajovací duel série mezi Coloradem a Minnesotou, bude na to ještě dlouho vzpomínat. Domácí vítězové základní části triumfovali vysoko 9:6. Patnácti či ještě vícególový duel se v play off NHL zrodil teprve podesáté v historii, podruhé od roku 1994.
„Byl to zvláštní zápas. Nemyslím si, že se to bude ještě v sérii opakovat. Zůstane zřejmě výjimečným. V každém případě, jsem rád, že jsme z toho dokázali vyjít vítězně,“ hodnotil kanonádu obránce Avalanche Cale Makar, jenž se na výsledku podílel třemi body (2+1).
Tři zápisy brali i útočníci Nathan MacKinnon (1+2) a český šikula Martin Nečas (18:38, 0+3, +3, 3 střely). Dokonce u čtyř branek figuroval zadák Devon Toews (1+3). Také v dresu Wild si statistiky výrazně vylepšoval obránce, Quinn Hughes vyprodukoval za gól a dvě asistence tři zápisy.
Výsledky
11:12 Malinski (Nečas, D. Toews)
12:04 Drury (L. O'Connor)
13:13 Lehkonen (MacKinnon, Nečas)
24:16 Blankenburg (Ničuškin, C. Makar)
38:04 D. Toews (Ničuškin, Malinski)
43:21 C. Makar (MacKinnon, Landeskog)
45:42 Kadri (Colton, D. Toews)
57:06 C. Makar (D. Toews, Nečas)
57:52 MacKinnon (Lehkonen)
15:02 M. Johansson
16:04 Hartman (Q. Hughes, Kaprizov)
26:45 Tarasenko (Trenin, McCarron)
32:43 Q. Hughes (Jurov)
36:55 M. Foligno
56:01 Zuccarello (Boldy, Q. Hughes)
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Kulak, Malinski, Blankenburg, Burns – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Colton, Kadri, N. Roy – Kelly, Drury, L. O'Connor.
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Jurov, Boldy – Trenin, McCarron, Tarasenko – M. Foligno, Sturm, N. Foligno (A).
Rozhodčí: Rank, Rehman – Gibbons, Knorr
Počet diváků: 18148
Stav série: 1:0
33:27 James (D'Astous, Goncalves)
18:39 Suzuki (Guhle, Josh Anderson)
51:07 Newhook (L. Hutson, Guhle)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Goncalves, Point, Guentzel (A) – Paul, Gourde, Girgensons – Perry, James, Bjorkstrand.
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), Struble, Guhle, L. Hutson, A. Carrier – Josh Anderson, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Slafkovský – Z. Bolduc, K. Dach, Texier – Gallagher (A), Danault, Newhook.
Rozhodčí: Wes McCauley, Chris Rooney – Scott Cherrey, Matt MacPherson
Počet diváků: 19092
Stav série: 3:4