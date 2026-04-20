Skóre otevírací partie v sérii Buffala s Bostonem otevíral v 11. minutě hostující kanonýr Morgan Geekie, jenž se jako první dostal k zblokovanému puku po střele Davida Pastrňáka (21:15, 1+2, +/-: 0, 4 střely). Hubené skóre 0:1 následně svítilo na ukazateli skóre v KeyBank Center až do úvodu třetí třetiny, kdy se v předbrankovém prostoru pohotovou dorážkou prosadil Elias Lindholm. Svou druhou asistenci večera bral Pastrňák.
Střelecky výrazně aktivnější (38:20) Buffalo však nakonec na Jeremyho Swaymana našlo recept. Domácí nastartoval dvěma góly z 53. a 56. minuty lídr ofenzivy Tage Thompson. Zaskočené hokejisty Bruins pak srazil do kolen obratem z 57. minuty obránce Mattias Samuelsson, na kterého záhy na to trefou do prázdné klece navazoval Alex Tuch.
Poslední slovo ale ještě patřilo Bostonu, když v čase 59:52 za asistence Pavla Zachy (17:02, 0+1, -3, 1 střela) snížil na nejtěsnější rozdíl netradičně bekhendem zakončující Pastrňák. Na vyrovnání již ale hostům nezbyl čas.
Společně s Pastrňákem druhý stobodový český útočník z letošní sezony NHL, Martin Nečas (19:33, +1, 2 střely), ve svém prvním duelu play off nebodoval. Radovat se ovšem mohl z výhry Colorada 2:1 nad Los Angeles.
Čekání na úvodní branku ukončil až v 36. minutě finský forvard Avalanche Artturi Lehkonen. Na startu třetí třetiny přidal uklidňující gól domácích člen čtvrté lajny Logan O’Connor a právě jeho akce byla nakonec tou rozdílovou poté, co v 58. minutě za Kings z přesilové hry snížil Artěmij Panarin. Gólman Colorada Scott Wedgewood pochytal 24 z 25 střel, LA nasadili do akce Antona Forsberga (kryl 28 z 30 pokusů).
Skvělou zábavu nabídl úvodní zápas mezi Tampou a Montrealem. Kanadský celek v řádné hrací době nad domácími favority dvakrát průběžně vedl. Velkou zásluhu na tom měl střelecky aktivní Juraj Slafkovský, jenž se v úvodních šedesáti minutách hry dvakrát prosadil z početní výhody. Stejně na tom byl i domácí Brandon Hagel a tak se za stavu 3:3 šlo do prodloužení.
Slovenský forvard ve službách Canadiens však neřekl své poslední slovo a skvělý výkon završil hattrickovým gólem již ze druhé minuty nastavení, kdy rozhodl z další přesilové hry. Český gólman Jakub Dobeš tak vstoupil do letošních bojů o Stanley Cup vítězně s 20 zákroky proti 23 střelám soupeře.
Výsledky
32:15 D. Raddysh (Kučerov, Guentzel)
32:44 Hagel (Guentzel, McDonagh)
48:58 Hagel (Guentzel, Kučerov)
13:24 Josh Anderson (A. Carrier, Matheson)
39:36 Slafkovský (Děmidov, Caufield)
45:56 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
61:22 Slafkovský (L. Hutson, Suzuki)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel (A), Cirelli, Hagel – Paul, Gourde, Girgensons – C. Geekie, James, Perry.
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, Newhook, Texier – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc – Josh Anderson (A), Danault, J. Evans.
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Jake Brenk – Shandor Alphonso, Julien Fournier
Počet diváků: 19092
Stav série: 0:1
52:02 T. Thompson (Krebs)
55:44 T. Thompson (Tuch)
56:36 Samuelsson (Quinn)
58:48 Tuch (T. Thompson, Power)
10:52 M. Geekie (Pastrňák, Zadorov)
41:08 E. Lindholm (M. Geekie, Pastrňák)
59:52 Pastrňák (M. Geekie)
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson, Power, Byram, Stanley, Timmins – Krebs, T. Thompson (A), Tuch (A) – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Norris, Doan – Greenway, Dunne, Malenstyn.
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Lohrei, Zadorov, Peeke – M. Geekie, E. Lindholm, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Hagens, Minten, Chusnutdinov – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: McIsaac, Charron – Smith, Marquis
Počet diváků: 19070
Stav série: 1:0
35:29 Lehkonen (MacKinnon)
45:50 L. O'Connor (Drury)
57:38 Panarin (Laferriere, B. Clarke)
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Manson, Burns, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Kelly – N. Roy, Kadri, Landeskog (C) – L. O'Connor, Drury, Kiviranta.
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – Malott, S. Helenius, M. Joseph.
Rozhodčí: Eric Furlatt, Kendrick Nicholson – Scott Cherrey, Kilian McNamara
Počet diváků: 18101
Stav série: 1:0
23:44 Sissons (C. Smith, McNabb)
45:33 Stone (Hertl, Marner)
47:21 Dowd (Hanifin, Sissons)
58:21 Barbašov (Hanifin)
19:48 L. Cooley (Schmidt, Crouse)
25:04 Stenlund (Durzi, Cole)
Hart (Schmid) – Andersson, McNabb, Theodore, Lauzon, Korczak, Hanifin – Marner, Eichel, Stone – Barbašov, Howden, Dorofejev – C. Smith, Hertl, Kolesar – R. Smith, Dowd, Sissons.
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller, Schmaltz, Crouse – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Peterka, Kerfoot, Carcone – Stenlund, B. Tanev, McBain.
Rozhodčí: Hanson, Luxmore – Toomey, Murchisson
Počet diváků: 17979
Stav série: 1:0