Také ve třetím duelu série mezi Montrealem a Tampou se prodlužovalo. Podruhé měli v nastaveném čase štěstí hráči kanadského celku, vedení v sérii 2:1 na zápasy jim v pátek v 63. minutě trefil ofenzivní obránce Lane Hutson.
V řádné hrací době skóre otevíral v 5. minutě domácí Alexandre Texier. Lightning poprvé překonali Jakuba Dobeše v 8. minutě, když z přesilovky srovnával Brayden Point.
Na startu druhé třetiny navíc vývoj otočil Brandon Hagel. Další gól už ale česká jednička Montrealu soupeři nedovolila, celkově Dobeš pochytal 15 ze 17 střel. Stav 1:2 pak trval jen do 33. minuty, kdy arénu Bell Centre rozjásal vyrovnávací akcí Kirby Dach.
Do play off vstoupili vítězně hokejisté Vegas, když porazili Utah 4:2. Následující dva duely série ovšem patřily týmu Mammoth s Karlem Vejmelkou v bráně. Po venkovím úspěchu 3:2 naposledy Utah zvítězil 4:2 při premiéře play off NHL v Salt Lake City. S tím spojené vedení v sérii 2:1 na zápasy 30 zákroky podpořil i zmiňovaný český gólman, jenž byl zvolen druhou hvězdou večera.
Domácí, kterým na druhou výhru série stačilo pouhých 12 střeleckých pokusů, si postupně vypracovali čtyřgólový náskok, když se v úvodní třetině prosadili MacKenzie Weegar a kanonýr Dylan Guenther. Druhé dějství pak ozdobil dvěma góly Lawson Crouse. Vegas našli recept na pozorného Vejmelku až v 34. minutě akcí Jacka Eichela.
Ve třetí třetině pak ještě snížil Nic Dowd, více toho ovšem hosté nevyprodukovali. Dvakrát vyzkoušel pozornost Vejmelky i centr Tomáš Hertl (19:09, +/-: 0, 2 střely).
„Vejmelka chytal znamenitě a předvedl těžké zákroky hlavně při hře v oslabení. Celkově naše speciální formace odvedly skvělý výkon,“ chválil po zápase kouč Utahu Andre Tourigny.
Série mezi Anaheimem a Edmontonem pokračuje v gólových hodech. Česká reprezentační jednička ve službách Ducks Lukáš Dostál v každém ze tří dosavadních startů v play off inkasoval čtyři góly, byly z toho ale dvě výhry. Naposledy jeho parťáci přestříleli Oilers 7:4 a slavili tak obrat v sérii na 2:1 na zápasy.
V úvodu třetího pokračování Edmonton dvakrát vedl, když držel stav 0:1 a 2:3. První bod v play off zapsal i vítěz kanadského bodování základní části Connor McDavid (1+1). Anaheim však v polovině řádné hrací doby díky Alexi Killornovi srovnal na 3:3 a čtyřmi zásahy ze třetího dějství skóre definitivně otočil na svou stranu.
Jackson Lacomb vystavil stopku přihrávce Connora McDavida.
Se čtyřmi zápisy byl mužem zápasu finský centr Anaheimu Mikael Granlund (1+3). Bilanci 1+1 brali centr Leo Carlsson a obránce Jackson LaCombe. Kapitán Radko Gudas, kterého v závěru dlouhodobé části sezony trápilo zranění, byl stejně jako ve druhém duelu jen mezi náhradníky. Dostál utkání zakončil s bilancí 20 zákroků proti 24 střelám.
Výsledky
13:00 Weegar (O'Brien, Yamamoto)
17:46 Guenther (L. Cooley, Keller)
24:05 Crouse (Schmaltz, Weegar)
29:48 Crouse (Keller)
33:20 Eichel (Barbašov, Stone)
56:53 Dowd (R. Smith, C. Smith)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller, Schmaltz, Crouse – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Peterka, Kerfoot, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Andersson, Hanifin, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, Marner, Dorofejev – R. Smith, Hertl, Kolesar – C. Smith, Dowd, Sissons.
Rozhodčí: Dwyer, Lambert – Gibbons, Suchánek
Počet diváků: 12478
Stav série: 2:1
04:53 Texier (Z. Bolduc, K. Dach)
32:43 K. Dach (A. Xhekaj)
62:09 L. Hutson (Texier, Z. Bolduc)
07:42 Point (Guentzel, Kučerov)
24:47 Hagel
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – J. Evans, Danault, Josh Anderson (A) – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Texier, K. Dach, Z. Bolduc.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, Carlile – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel (A), Cirelli, Hagel – Paul, Gourde, Girgensons – Sabourin, James, Perry.
Rozhodčí: Ch. Rooney, P. MacDougall – J. Tobias, D. Berg
Počet diváků: 20962
Stav série: 2:1
16:18 McTavish (Helleson, Hinds)
17:45 Granlund (Kreider, Leo Carlsson)
32:37 Killorn (Granlund, Carlson)
42:53 Sennecke (Granlund)
43:35 Leo Carlsson (Terry)
56:57 Viel (Washe, LaCombe)
58:27 LaCombe (Granlund)
13:12 Podkolzin
23:57 K. Kapanen (Draisaitl, Murphy)
25:39 Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid)
48:36 McDavid (Draisaitl, Bouchard)
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Helleson, Hinds, Carlson, Minťukov – C. Gauthier, Leo Carlsson (A), Terry – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – McTavish, Poehling, Kreider – I. Moore, Washe, Viel.
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Emberson, Walman – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, Samanski, Savoie – Frederic, Lazar, C. Dach.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Skilliter – Baker, Knorr
Počet diváků: 16735
Stav série: 2:1