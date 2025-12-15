Dobeš s Vejmelkou v NHL slavili výhry, Vladař pomohl zákroky k bodu

Jakub Dobeš se úspěšně vrátil do brány Montrealu poté, co v předešlých dvou partiích dostal přednost debutující talent Jacob Fowler (výhry 4:2 v Pittsburghu a prohra 4:5PP s Rangers). V domácí aréně Bell Centre pochytal 27 z 28 střel Edmontonu a za svůj výkon byl u výhry 4:1 zvolen první hvězdou.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 32z. - 43b. (14+29)
2. Pastrňák (BOS), 28z. - 36b. (13+23)
3. Hertl (VGK), 31z. - 22b. (13+9)
4. Zacha (BOS), 32z. - 22b. (8+14)
5. Hronek (VAN), 32z. - 16b. (2+14)
O čisté konto Dobeše obral až v 53. minutě čestnou trefou Oilers Zach Hyman, jenž proměnil početní výhodu za asistencí Evana Boucharda a Connora McDavida.
V dalších situacích si však s pokusy McDavida a Leona Draisaitla, který tak marně atakoval svůj jubilejní 1 000. bod kariéry, 24letý rodák z Ostravy dokázal poradit. Branky Canadiens zařídili Ivan Děmidov, Joe Veleno, Nick Suzuki a Alexandre Texier.
Hokejisté Pittsburghu na víkendové zápasy, kterými prodloužili svou černou sérii proher už na pět duelů, budou chtít co nejdříve zapomenout. V sobotu totiž neudrželi proti San Jose vedení 5:1 a nakonec padli 5:6 po prodloužení a v neděli vstupovali do třetí třetiny domácí partie s Utahem za stavu 3:0, do kabin se však šlo po výsledku 4:5 po prodloužení.
Krach týmu kapitána Sidneyho Crosbyho odstartoval v 42. minutě bek Nate Schmidt. V gólové sérii Mammoth pak pokračovali dvougólový Michael Carcone a Sean Durzi. Pittsburgh za stavu 3:4 ještě vrátil do hry vyrovnáním z 55. minuty rovněž dvougólový střelec Justin Brazeau.
Z prodloužení ale uběhlo jen dalších 42 vteřin hry a Utah mohl slavit. K dalšímu vítězství sezony Karlu Vejmelkovi pomohl střelec Dylan Guenther. Český gólman hostů v zápase zastavil 12 z pouhých 16 střel Penguins a s 14. úspěchy sdílí ligové prvenství v dané statistice se Scottem Wedgewoodem z Colorada a Jakem Oettingerem z Dallasu.
Carolina proti Philadelphii v úvodu odskočila do dvoubrankového vedení, když se v 6. a 16. minutě prosadili William Carrier a Taylor Hall. Ve zbytku řádné hrací doby i prodloužení již ale Dan Vladař domácím nic nepovolil. Postupně se zlepšil na 30 zákroků proti 32 střelám Hurricanes, kteří po srovnání Flyers na 2:2 rozhodli o výhře až v samostatných nájezdech.
V nich se jako jediný prosadil ve druhé sérii domácí Andrej Svečnikov. Po 29 vynechaných zápasech se do sestavy Caroliny vrátil uzdravený klíčový defenzivní bek Jaccob Slavin. V bráně Hurricanes se představil nováček Brandon Bussi a vylepšil si svou unikátní sérii, když z dosavadních 12 startů slavil už 11. výhru.
Výsledky
32:24 Stephenson (Dunn, Eberle)
17:09 Östlund (Norris, Tuch)
30:08 T. Thompson (Krebs, Tuch)
59:14 Benson (Quinn, McLeod)
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, R. Evans, Oleksiak – Eberle (C), Beniers (A), Tolvanen – Gaudreau, Stephenson, Melanson – Kakko, S. Wright, Nyman – Winterton, Meyers, Kartye.
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Byram, Bryson, Power – Doan, T. Thompson (A), Krebs – Tuch, Norris, Östlund – Quinn, McLeod, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Graham Skilliter – Kiel Murchison, Ryan Jackson
Počet diváků: 17151
00:48 Brazeau (Kindel, McGroarty)
15:21 Rust (Rakell)
25:40 Kindel (Shea, Letang)
54:06 Brazeau (E. Karlsson, Kindel)
41:07 Schmidt (Schmaltz, Peterka)
41:22 Carcone
45:35 Durzi (Yamamoto, Sergačjov)
47:06 Carcone (Hayton, But)
60:42 Guenther (Marino)
Murašov (Šilovs) – Letang (A), Shea, E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Graves – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Kindel, McGroarty – Mantha, Novak, Koivunen – Acciari, Hayes, Dewar.
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačjov (A), Schmidt, Marino, Määttä, Cole – Peterka, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Hayton, Crouse (A) – But, McBain, Carcone – Yamamoto, Stenlund, O'Brien.
Rozhodčí: Charron, Sandlak – Oliver, Deschamps
Počet diváků: 15686
05:44 W. Carrier (S. Walker, Staal)
15:53 Hall (Nikišin, Blake)
Svečnikov
19:07 Drysdale (Zegras, Mičkov)
58:08 Zegras (Konecny, Dvorak)
Bussi (Andersen) – K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, Slavin (A), Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Ehlers, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook – Hall, Jankowski, Robinson.
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Juulsen – Mičkov, Couturier (C), Tippett – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Grebjonkin, Cates, Brink – Grundström, Abols, Hathaway.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Blandina – Fournier, O'Quinn
Počet diváků: 18125
22:28 Děmidov (Slafkovský, L. Hutson)
31:57 Veleno
43:38 Suzuki (Slafkovský, L. Hutson)
53:52 Texier (Struble)
52:29 Hyman (Bouchard, McDavid)
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, Engström, Struble – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, Texier – Gallagher (A), Beck, Veleno.
Pickard (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Regula, Nurse (A), Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Savoie, Draisaitl (A), Podkolzin – Janmark, Henrique, Frederic – M. Jones, Lazar, Mangiapane.
Rozhodčí: South, Pochmara – Daisy, Cormier
Počet diváků: 20962
24:02 L. Hughes (Bratt, Mercer)
01:01 DeBrusk (Garland, Buium)
06:48 Buium (Garland, Demko)
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, White, Cholowski – Mercer, Hischier (C), Bratt (A) – C. Brown, Glass, Palát – Noesen, Lammikko, Cotter – Crookshank, Glendening, Parent.
Demko (Lankinen) – Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), Buium, Willander, Elias Pettersson – Boeser (A), Rossi, DeBrusk – Garland, Kämpf, Höglander – Sherwood, O'Connor, E. Kane – L. Karlsson, Sasson, Öhgren.
Rozhodčí: Nicholson, Schrader – Grillo, Berg
10:11 Spurgeon (Faber, M. Johansson)
28:49 Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek)
32:57 Hartman (Faber)
40:54 Q. Hughes (Hartman, Aube-Kubel)
48:08 Boldy (Kaprizov)
54:55 Kaprizov (Hartman, Daemon Hunt)
50:58 Steeves (Minten, Eyssimont)
59:58 Peeke (Kuraly, Jeannot)
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Bogosian, Jiříček, Daemon Hunt – Tarasenko, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Aube-Kubel, Hartman, Trenin – Pitlick, Sturm, B. Jones.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Söderström, H. Lindholm (A), Peeke, Lohrei – M. Geekie, E. Lindholm, Steeves – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Zacha, Mittelstadt, Kastelic – Kuraly, Jeannot, Eyssimont.
Rozhodčí: Kea, McIsaac – MacPherson, Tobias
Počet diváků: 18322