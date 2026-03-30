V souboji konkurentů v boji o postupové příčky do play off ve Východní konferenci Columbus přivítal na domácím ledě Boston. Po zahajovací třetině Blue Jackets vedli 3:0, když se prosadili Boone Jenner, Mason Marchment a z přesilovky Charlie Coyle. Stejný stav navíc v Nationwide Aréně svítil i po čtyřiceti minutách hry.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 69z. - 92b.(29+63)
2. Nečas (COL), 69z. - 89b.(34+55)
3. Zacha (BOS), 71z. - 59b.(28+31)
4. Hertl (VGK), 74z. - 54b.(24+30)
5. Hronek (VAN), 72z. - 41b.(8+33)
Bruins se ovšem nevzdali a ve třetím dějství předvedli famózní stíhací jízdu, v jejímž čele byl v březnu nezastavitelný Pavel Zacha (18:07, 2+1, +1, 5 střel). Český centr, jenž vinou zranění v únoru přišel o olympijské hry, je se třinácti góly v daném měsíci suverénně nejlepší z celé NHL (nejblíže jsou mu Cole Caufield z Montrealu a Cutter Gauthier z Anaheimu shodně s 11 zásahy). Své kariérní střelecké maximum si v letošní sezoně posunul z 21 již na 28 branek.
Svou bodovou sbírku proti Columbusu Zacha odstartoval v 47. minutě asistencí u trefy beka Charlieho McAvoye. Netrvalo to dlouho a oba borci si spolupráci zopakovali. Boston hrál přesilovou hru a Zacha v mezikruží umně změnil směr střely McAvoye. Klíčovou branku na 3:3 pak slavil až v čase 59:49, kdy při závěrečné hře Bruins bez brankáře umocněné přesilovkou našel nejrychleji odražený puk v těsné blízkosti gólmana Jeta Greavese a nekompromisně jej kolem vyrážečky poslal do sítě.
Prodloužení gól nenabídlo a tak přišly na řadu samostatné nájezdy, ve kterých za Boston skórovali Fraser Minten a Viktor Arvidsson. Domácí naopak našli úspěšného exekutora jen v osobě Coylea. Tým Davida Pastrňáka (23:30, -1, 6 střel) tak dokonal vítězný obrat a upevnil si držení divoké karty s 92 body. Druhý tým s divokou kartou je s 88 body právě Columbus před dotahujícími se konkurenty pod čarou postupu Ottawou (86 bodů) a Detroitem (86 bodů).
Zacha byl za svůj výkon zvolen druhou hvězdou, přednost dostal jen Švéd Arvidsson, jenž asistoval u všech tří gólů a navrch přidal rozhodující nájezd.
Vítězný obrat na hostujícím ledě v neděli předvedli rovněž hokejisté Montrealu. V bráně kanadského celku opět zářil 24letý český talent Jakub Dobeš, jenž si s 34 zákroky proti 35 střelám Caroliny vysloužil post první hvězdy.
Po dvanáctizápasové bodové sérii (7+13) vyšel David Pastrňák naprázdno. Proti Columbusu se neprosadil, přestože vyslal na bránu šest střel. Jeden z dalších pokusů přišel až po siréně, což mu soupeř dal pocítit....
Domácí vedli od 9. minuty, když se v přesilové hře prosadil Andrej Svečnikov. Ve druhé dvacetiminutovce ale přišel zlom poté, co za Canadiens dvakrát přesně mířil kapitán Nick Suzuki a svou 46. branku sezony slavil Cole Caufield, jemuž v tabulce střelců NHL patří druhé místo za 48gólovým Nathanem MacKinnonem z Colorada.
Canadiens tak dokázali zvítězit už popáté za sebou a drží si třetí postupovou příčku v tabulce Atlantické divize.
V konfrontaci týmů ze spodních pater tabulek uspělo New Jersey 5:3 nad Chicagem. Stál za tím hlavně produktivní centr Jack Hughes, jenž za Devils vstřelil dva góly a na další dva nahrál.
Švýcarský kapitán domácích Nico Hischier ve svém jubilejním 600. startu v NHL vyprodukoval dvě přihrávky. Mezi střelci New Jersey byl i slovenský obránce Šimon Nemec.
Výsledky
06:17 Jenner (Garland)
07:45 Marchment (Provorov, Marčenko)
19:32 Coyle (Marčenko, Marchment)
46:29 McAvoy (Zacha, Arvidsson)
48:43 Zacha (McAvoy, Arvidsson)
59:49 Zacha (Arvidsson)
Arvidsson
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Zamula, Provorov, Mateychuk, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Heinen, Lundeström, Miles Wood.
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov, Peeke – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Reichel, E. Lindholm, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: Charron, Rehman – B. Gawryletz, T. Gawryletz
Počet diváků: 18684
45:10 Sýkora (Fox, Laba)
51:14 Sheary (J. Miller)
56:06 Fox (Borgen)
59:20 Samoskevich (J. Boqvist, Mike Benning)
Šesťorkin (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Schneider, Fortescue – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Sýkora, Trocheck, Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Laba, Brodzinski.
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Kulikov, Mike Benning, Sebrango – M. Tkachuk (A), Luostarinen, Verhaeghe – Gregor, J. Boqvist, Samoskevich – Hinostroza, Nosek, Reinhardt – Greer, Kunin, Foote.
Rozhodčí: Syvret, L'Ecuyer – Cherrey, Marquis
Počet diváků: 17244
29:48 Konecny (Mičkov, Ristolainen)
63:27 Zegras (York, Ersson)
37:53 Hyry
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Barkey, Zegras, Tippett – Grundström, Dvorak, Konecny (A) – Bump, Cates, Mičkov – Couturier (C), Glendening, Hathaway.
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, T. Myers – Bunting, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Duchene, Bourque – Benn (C), Hryckowian, Blackwell – Bäck, Hyry, Erne.
Rozhodčí: Pochmara, Samuels-Thomas – MacPherson, Brisebois
Počet diváků: 19120
11:15 C. Brown (L. Hughes, J. Hughes)
35:48 Nemec (Mercer)
54:32 Hamilton (J. Hughes, Meier)
54:51 J. Hughes (Bratt, Siegenthaler)
59:29 J. Hughes (Hischier, Kovacevic)
04:19 Michejev (Frondell, Crevier)
13:11 Nazar (Donato, Burakovsky)
50:51 Nazar (Bedard, Frondell)
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Dadonov – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Del Mastro, Korchinski – Nazar, Bedard (A), Greene – Lardis, Frondell, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Burakovsky – Slaggert, Boisvert, Teräväinen.
Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Beau Halkidis – Kyle Flemington, James Tobias
Počet diváků: 16514
33:32 Guentzel (D. Raddysh, D'Astous)
44:33 Hagel (Guentzel)
46:52 Perry (Guentzel, Lilleberg)
28:31 Kemell (F. Forsberg, J. Barron)
44:53 F. Forsberg (Svečkov, Wilsby)
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Perry, Point, Guentzel – Goncalves, Cirelli, Hagel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Sabourin, Paul, Bjorkstrand.
Annunen (Saros) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, J. Barron, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Marchessault, Matthew Wood, F. Forsberg – Jost, Haula, L'Heureux – Kemell, Svečkov, R. Schaefer.
Rozhodčí: T. Chmielewski, C. Sandlak – S. Alphonso, J. Murray
Počet diváků: 19092
08:37 Svečnikov (Jarvis, Sebastian Aho)
26:18 Suzuki (Caufield, L. Hutson)
37:32 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
39:54 Suzuki (Slafkovský, Děmidov)
Andersen (Kočetkov) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, Guhle, A. Carrier, Struble, L. Hutson – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Danault, J. Evans – F. Xhekaj, Veleno, Gallagher (A).
Rozhodčí: Breach, Dwyer – Hughes, Murchison
Počet diváků: 18551