Po postupech 4:0 nad Ottawou a 4:0 na zápasy nad Philadelphií přejela suverénní Carolina ve finále Východní konference i talentem nabitý Montreal pro změnu 4:1 na zápasy. V letošních vyřazovacích bojích si tak svěřenci kouče Roda Brind’Amoura drží famózní bilanci 12 výher z 13 startů.
Pouze s jednou prohrou prošel v play off NHL tým do finále Stanley Cupu naposledy v roce 1983. Edmonton tehdy v 1. kole porazil 3:0 Winnipeg, následně 4:1 Calgary a 4:0 Chicago. Až ve finále parta kolem Waynea Gretzkého podlehla 0:4 Islanders, na čtyři vítězné zápasy se v zámoří všechny série hrají až od roku 1987.
Jediný nezdar Hurricanes zažili v otevírací partii proti Montrealu, kdy po 11denní rekordně dlouhé pauze padli 2:6. Následně však navázali na skvělou formu z úvodních dvou kol a po výhrách 3:2PP, 3:2PP, 4:0 a naposledy jednoznačně 6:1 slaví další postup.
Montreal, který v sérii držel ve hře hlavně skvěle chytající Jakub Dobeš, v pátém duelu inkasoval třikrát hned v zahajovací třetině. Poprvé se radoval v 10. minutě po dorážce na brankovišti Taylor Hall. V 16. minutě mířil přesně z pravého kruhu Logan Stankoven a o pouhých 40 vteřin později Eric Robinson proměnil samostatný únik střelou mezi betony Dobeše.
Ten ve druhé hrací části inkasoval další dva góly a celkově tak zápas zakončil s bilancí 24 zákroků proti 29 střelám. V 28. minutě jej z dorážky překonal Jackson Blake a v 39. minutě se za početní výhody z bezprostřední blízkosti brány prosadil bek Shayne Gostisbehere.
Montreal vzal nulu Frederiku Andersenovi, jenž si poradil s 23 z 24 střel, čestnou trefou Colea Caufielda z 51. minuty. Poslední slovo ale měli opět suverénní domácí hokejisté, když v 57. minutě do prázdné klece zpečetil výsledek Seth Jarvis.
Obránce Caroliny K'Andre Miller po postupu do finále Stanley Cupu vstřebával emoce na střídačce s novorozeným synem Kashtonem. pic.twitter.com/MbtNDkJA4R— Martin Korbas (@MKidnesNHL) May 30, 2026
Carolina si v klubové historii zahraje finále Stanley Cupu potřetí. V sezoně 2001/02 podlehla 1:4 na zápasy Detroitu s Dominikem Haškem, při druhé účasti se však již radovali. V sezoně 2005/06 porazili 4:3 na zápasy Edmonton, když v rozhodující sedmé partii vstřelil vítězný gól český obránce František Kaberle. Letos v kádru Hurricanes žádný Čech nefiguruje, ve finále proti Vegas tak bude Česko reprezentovat pouze centr Golden Knights Tomáš Hertl.
Výsledek
09:17 Hall (Stankoven, Blake)
15:12 Stankoven (Hall, Nikišin)
16:52 Robinson (W. Carrier)
27:19 Blake (Hall, Stankoven)
38:02 Gostisbehere (Jarvis, Ehlers)
56:19 Jarvis (Sebastian Aho, Svečnikov)
50:50 Caufield (L. Hutson)
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.
Rozhodčí: Rank, Hebert – Cherrey, Marquis
Počet diváků: 18931
Stav série: 4:1