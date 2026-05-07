Dostál slavil na ledě Vegas, Buffalo si poradilo s Montrealem

  7:22aktualizováno  7:36
Hokejisté Buffala vstoupili vítězně do druhého kola play off díky výhře 4:2 nad Montrealem s Jakubem Dobešem v bráně. Další český gólman se ovšem ve středu radoval. Lukáš Dostál sice v závěru smolně přišel o čisté konto, s Anaheimem ale uspěl 3:1 na ledě Vegas a série je tak srovnána 1:1 na zápasy.

Lukáš Dostál v bráně Anaheimu se vrhá po puku v utkání s Vegas Golden Knights. | foto: AP

S 21 zákroky proti 22 střelám domácích Vegas si Lukáš Dostál vysloužil pozici druhé hvězdy zápasu. Česká brankářská jednička byla navíc blízko první nule v play off, Golden Knights jej překonali kosmetickou úpravou skóre až v čase 59:54. Anaheim zvítězil 3:1 a oplatil tak soupeři stejnou měrou výsledek 1:3 z úvodní partie.

Skóre se poprvé měnilo až v 32. minutě, kdy Jeffrey Viel našel před bránou Vegas nekrytého Becketta Senneckeho. V 47. minutě vedli Ducks už o dvě branky poté, co Leo Carlsson byl na konci akce vytvořené zkušenou dvojicí Troy Terry - Chris Kreider.

V 57. minutě se při závěrečné snaze Vegas bez brankáře trefil do prázdné klece Jansen Harkins. Nulu na kontě domácích vymazal až pouhých šest vteřin před koncem řádné hrací doby kapitán Mark Stone, na vítězi zápasu to však již nic nezměnilo.

Tomáš Hertl (11:52, +/-: 0) tak odcházel do kabin zklamaný. Slavit naopak mohl brankář Dostál a z pozice fanouška zraněný Radko Gudas.

Výsledky

NHL
7. 5. 2026 3:50
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly:
59:54 Stone (Eichel, Theodore)
Góly:
31:23 Sennecke (Viel, Poehling)
46:36 Leo Carlsson (Terry, Kreider)
56:30 Harkins
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Stone (C), Marner, Howden – Kolesar, W. Karlsson (A), Hertl – Sissons, Dowd, C. Smith.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, R. Johnston – Harkins, Washe, Viel.

Rozhodčí: Sutherland, Luxmore – Tobias, Berg

Počet diváků: 18018

Stav série: 1:1

NHL
7. 5. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Góly:
04:31 Doan (Benson)
13:26 McLeod (Benson, Doan)
23:32 Greenway (Samuelsson)
29:01 Byram (McLeod)
Góly:
19:16 Suzuki (Slafkovský, Děmidov)
36:31 K. Dach (Z. Bolduc)
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, Stanley – Tuch, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, Dobson, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – Z. Bolduc, K. Dach, Veleno.

Rozhodčí: Pierre Lambert, Wes McCauley – Scott Cherrey, Jesse Marquis

Počet diváků: 19070

Stav série: 1:0

