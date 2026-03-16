Dostál slavil výhru na ledě Montrealu, Edmontonu se zranil Draisaitl

V nedělních zápasech hokejové NHL se z Čechů radoval gólman Lukáš Dostál, jenž zvítězil s Anaheimem 4:3 na ledě Montrealu. Obavy zažívají fanoušci Edmontonu poté, co vítězný duel 3:1 proti Nashvillu nedohrál kvůli zranění kanonýr Leon Draisaitl.
Lukáš Dostál z Anaheim Ducks se snaží zasáhnout v zápase s Montreal Canadiens proti Oliveru Kapanenovi (91) a Alexandru Texierovi (85). | foto: Christinne MuschiAP

Česká brankářská konfrontace mezi Jakubem Dobešem a Lukášem Dostálem se tentokrát nekonala. Prvně jmenovaný totiž v neděli plnil roli náhradníka Montrealu, do jehož brány se postavil další talentovaný mladík Jacob Fowler.

Toho v úvodu duelu dvakrát překonal švédský centr Anaheimu Leo Carlsson. V dalším průběhu i díky jubilejní 100. asistenci dosavadní kariéry v NHL od slovenského reprezentanta Juraje Slafkovského dokázali Canadiens vývoj otočit. Navrátilec z marodky Ducks Troy Terry však v 36. minutě svým třetím bodem večera (1+2) srovnal na 3:3.

Souběžně se sirénou ukončující druhou třetinu vybuchla aréna Bell Centre nadšením, gól Alexandra Texiera však nebyl uznán. Puk překročil brankovou čáru za Dostálem již po vypršení časomíry. Smírné skóre tak nakonec rozsoudil až v 58. minutě pro změnu hostující Cutter Gauthier, jenž pohotově trestal chybu obrany Montrealu. Vítězství slavící Dostál duel zakončil s 27 zákroky proti 30 střelám domácích.

Ducks hráli podruhé bez suspendovaného kapitána Radka Gudase, který dostal pětizápasový distanc za faul na kapitána Toronta Austona Matthewse. Premiéru v novém dresu si odbyla posila z Washingtonu John Carlson.

Ve čtvrté minutě zápasu Edmontonu proti Nashvillu domácí kanonýr Leon Draisaitl otevíral skóre, po první třetině ale kanonýr Oilers kvůli blíže nespecifikovanému zranění dále nepokračoval.

V sestavě nicméně zůstal lídr bodování soutěže Connor McDavid, jenž postupně asistoval u všech tří gólů domácích při výhře 3:1. Po úvodní přesilovkové souhře s Draisaitlem byl u zásahu Matta Savoie z 23. minuty a nechyběl ani u finální pojistky Zacha Hymana do prázdné klece.

Za Predators výsledek ve třetím dějství alespoň zkorigoval Fjodor Svečkov a připravil tak domácího gólmana Connora Ingrama o čisté konto.

Za postupovými příčkami do play off ve Východní konferenci výrazně zaostávající obhájci posledních dvou Stanley Cupů, hokejisté Floridy, po sérii tří výher tentokrát dostali naloženo na ledě Seattlu.

Tým Kraken slavil výhru 6:2 hlavně díky produktivitě finského útočníka Kaapa Kakka (1+2). Bilanci 1+1 bralo dalších pět borců domácích. V sestavě Panthers nechyběl český centr Tomáš Nosek (13:21, -2).

Výsledky:

NHL
16. 3. 2026 1:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Nashville Predators Nashville Predators 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly:
03:12 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
22:32 Savoie (McDavid, Ekholm)
58:53 Hyman (McDavid)
Góly:
44:52 Svečkov (Hague, J. Barron)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Murphy, Walman, Stastney – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, K. Kapanen – Samanski, J. Dickinson, Roslovic – Savoie, Frederic, Henrique.
Sestavy:
Annunen (Saros) – Skjei, Josi, Hague, J. Barron, Perbix, Ufko – F. Forsberg, O'Reilly, Marchessault – Stamkos, Haula, Evangelista – R. Schaefer, Matthew Wood, L'Heureux – Jost, Svečkov, Wiesblatt.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Cody Beach – Caleb Apperson, Shandor Alphonso

NHL
16. 3. 2026 0:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Góly:
21:33 Newhook (L. Hutson)
22:33 Caufield (Dobson, Suzuki)
33:06 Suzuki (Slafkovský, Josh Anderson)
Góly:
07:46 Leo Carlsson (Kreider, Terry)
20:27 Leo Carlsson (LaCombe, Terry)
35:39 Terry (Kreider, Leo Carlsson)
57:30 C. Gauthier (Viel, Poehling)
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – L. Hutson, Guhle, Dobson, Matheson (A), A. Carrier, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – K. Dach, J. Evans, Gallagher – Texier, Danault, Josh Anderson.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), I. Moore, Zellweger, Carlson (A), Minťukov – C. Gauthier, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Terry – Killorn (A), Poehling, Viel – Harkins, Washe, Vatrano.

Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, F. Charron – J. Fournier, J. Marquis

Počet diváků: 20962

NHL
16. 3. 2026 1:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Florida Panthers Florida Panthers 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Góly:
05:28 Meyers (Winterton, Gaudreau)
11:52 Catton (Kakko, Oleksiak)
18:24 Winterton (Meyers, Montour)
23:20 Kakko (Dunn, Catton)
50:07 McMann (Kakko, Tolvanen)
54:37 Oleksiak (McMann, Eberle)
Góly:
12:07 Hinostroza (Kunin, J. Boqvist)
59:58 Luostarinen (Forsling, Samoskevich)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, R. Evans, Oleksiak – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Tolvanen, Stephenson, McCann – Kakko, S. Wright, Catton – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling (A), Mike Benning, Mikkola, Kulikov, Sebrango – M. Tkachuk (A), Lundell, Luostarinen – Samoskevich, Rodrigues, Verhaeghe – Greer, Nosek, Reinhardt – Hinostroza, Kunin, J. Boqvist.

Rozhodčí: Rehman, Sandlak – Knorr, Mills

Počet diváků: 17151

NHL
16. 3. 2026 0:30
Minnesota Wild Minnesota Wild : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly:
44:51 Tarasenko (Zuccarello, Hartman)
45:14 Tarasenko (Hartman, Zuccarello)
Góly:
21:07 Rielly (Maccelli, Tavares)
22:19 Groulx (Stecher, N. Robertson)
28:18 Groulx
59:23 Knies
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Petry – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – Sturm, McCarron, N. Foligno.
Sestavy:
Stolarz (Woll) – Rielly (A), P. Myers, McCabe, Carlo, Benoit, Stecher – Maccelli, Tavares (A), Nylander (A) – Knies, Domi, Cowan – Joshua, Groulx, N. Robertson – Lorentz, Quillan, Järnkrok.

Rozhodčí: Chmielewski, Lee – Schrader, Mahon

Počet diváků: 17663

NHL
15. 3. 2026 22:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : San Jose Sharks San Jose Sharks 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)
Góly:
07:33 Batherson
24:29 Foegele (Amadio)
33:40 Zetterlund (Spence)
34:45 Kleven (Zetterlund, Foegele)
53:08 Batherson (Zub, Giroux)
54:50 Cozens (B. Tkachuk)
57:43 B. Tkachuk (Amadio, Zub)
Góly:
04:05 Ferraro (Muchamadullin)
14:43 Toffoli (Ferraro, Muchamadullin)
30:46 Graf (Celebrini, S. Dickinson)
43:28 Misa (Toffoli, Desharnais)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Chabot, Zub, Kleven, Spence, Gilbert, Matinpalo – Batherson, Stützle, Giroux – B. Tkachuk, Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – Foegele, Eller, Zetterlund.
Sestavy:
Brossoit (Nedeljkovic) – Orlov, Klingberg, Ferraro, Muchamadullin, S. Dickinson, Desharnais – Graf, Celebrini, W. Smith – Gaudette, Sherwood, Eklund – Misa, Toffoli, Goodrow – Ostapchuk, Regenda, Kurashev.

Rozhodčí: South, Nicholson – Grillo, Flemington

Počet diváků: 18764

NHL
15. 3. 2026 20:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Góly:
02:31 H. Fleury (Lambert, M. Barron)
07:51 Scheifele (Morrissey)
51:53 Connor (M. Barron, H. Fleury)
Góly:
45:17 Dvorský (Berggren, Suter)
59:09 Holloway (Mailloux, Snuggerud)
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours (A) – Berggren, Dvorský, Suter – Sundqvist, Finley, Toropčenko.

Rozhodčí: Syvret, Blandina – Deschamps, Baker

Počet diváků: 14082

