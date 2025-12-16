S pouhými čtyřmi výhrami z domácích startů jsou Rangers společně s posledním Vancouverem suverénně nejhorším týmem ligy. Pondělní konfrontace New Yorku s Anaheimem na tom nic nezměnila. Hosté s bývalými Jezdci v sestavě Jacobem Troubou a Chrisem Kreiderem si odvezli výsledek 1:4.
26 zákroky se na tom podílel gólman Lukáš Dostál, jenž si vysloužil post druhé hvězdy večera. Ducks o zisku dvou bodů rozhodli až ve třetí třetině, kdy průběžný stav 1:1 rozsekl využitou přesilovkou z 46. minuty Cutter Gauthier. Stejný hráč se v samém závěru prosadil ještě do prázdné klece soupeře a poslední slovo si v čase 59:57 stihl vzít ještě obránce Pavel Minťukov.
Výhru tak společně se zmiňovaným Dostálem slavil i kapitán Anaheimu Radko Gudas (20:49, +1, 2 střely). V sestavě Rangers chyběl švédský centr Mika Zibanejad, který po zmeškání týmové porady zůstal mezi náhradníky a umožnil návrat z marodky bitkaři Mattu Rempemu.
36:18 M. Robertson (Panarin, Lafrenière)
27:18 LaCombe (Poehling, Trouba)
45:52 C. Gauthier (Sennecke, Zellweger)
59:38 C. Gauthier (Leo Carlsson, Killorn)
59:58 Minťukov (Poehling, R. Johnston)
Šesťorkin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Soucy, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin (A) – Sheary, J. Miller (C), Cuylle – Berard, Laba, Brodzinski – Rempe, Carrick, T. Raddysh.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Gudas (C), Minťukov, I. Moore, Zellweger – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, Granlund – Vatrano (A), R. Strome, C. Gauthier – Killorn, Poehling, R. Johnston.
Rozhodčí: Luxmore, Shrader – Kovachik, Berg
Počet diváků: 18006
10:06 Dvorský (McGing, Faulk)
48:29 Dvorský (Neighbours, Bučněvič)
00:27 F. Forsberg (O'Reilly, Skjei)
21:23 Bunting (Perbix, Haula)
25:31 F. Forsberg (Stamkos, Josi)
38:45 R. Schaefer (Josi)
56:06 F. Forsberg (O'Reilly)
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – Neighbours, Bučněvič, R. Thomas – M. Joseph, B. Schenn, Fabbri – Suter, Dvorský, McGing – Toropčenko, Sundqvist, Luff.
Saros (Annunen) – Hague, Josi, Skjei, Perbix, Wilsby, Blankenburg – Stamkos, O'Reilly, Evangelista – F. Forsberg, Svečkov, Matthew Wood – Bunting, Haula, Marchessault – R. Schaefer, McCarron, Jost.
Rozhodčí: Hanson, Syvret – Toomey, McNamara
Počet diváků: 18096
35:42 Duchene (Rantanen, W. Johnston)
46:12 Bäck (Faksa, Blackwell)
56:11 Rantanen (Harley)
59:29 W. Johnston (Duchene)
31:03 Kuzmenko
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Lundkvist, Petrovic – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Benn (C) – Hryckowian, Duchene, Bourque – Bäck, Faksa, Blackwell.
Kuemper (16. A. Forsberg) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Kuzmenko, Kopitar (C), Kempe – Fiala, Turcotte, T. Moore – Foegele, Laferriere, Armia – Malott, Helenius, Perry.
Rozhodčí: Lee, Kea – Mills, Marquis
Počet diváků: 18532
35:37 Pionk (Connor, Perfetti)
38:35 Stanley (M. Barron, Vilardi)
30:47 Cousins (MacDermid, Stützle)
58:06 Sanderson (Stützle)
62:11 B. Tkachuk (Stützle, Sanderson)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, Naměstnikov, Niederreiter – Iafallo, Lowry (C), M. Barron – Nyquist, J. Toews, Koepke.
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Spence, Kleven, Jensen, Matinpalo – Zetterlund, Stützle (A), B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Greig, Amadio – Cousins, Halliday, MacDermid.
Rozhodčí: Tom Chmielewski, Michael Markovic – Brandon Gawryletz, Jeremy Faucher
Počet diváků: 13566
39:26 Crozier (Bjorkstrand, Point)
42:11 Moser (Point, D. Raddysh)
02:14 Reinhart (Ekblad)
03:47 Lundell (Balinskis, S. Jones)
31:48 Marchand (Verhaeghe, Ekblad)
38:08 Reinhart (Samoskevich)
46:37 Verhaeghe (Balinskis)
J. Johansson (Halverson) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Crozier, Carlile, Santini – Hagel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Guentzel (A), Point, Bjorkstrand – Girgensons, Gourde, Holmberg – Douglas, Paul, Sabourin.
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Samoskevich, Rodrigues, Greer – Gregor, Studnicka, J. Boqvist.
Rozhodčí: Furlatt, Dwyer – Smith, Fournier
Počet diváků: 19092